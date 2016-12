Hamilton in tribuna con Neymar e Bieber per il Brasile

5 giugno 2016

In attesa del GP del Canada di domenica prossima, Lewis Hamilton ha fatto tappa a Pasadena, in California, per assistere al match d'esordio nella Coppa America del centenario del Brasile contro l'Ecuador. Il campione del mondo della Mercedes, fresco della vittoria di Monaco, era in tribuna con gli amici Neymar e Justin Bieber. Domenica completamente diversa per Nico Rosberg che ha scelto un giro in Vespa in Costa Azzurra per rilassarsi insieme alla moglie Vivian.