GP Francia, le pagelle: Vettel rovina subito tutto

25/06/2018 di LUCA BUDEL

LEWIS HAMILTON – VOTO 10

In Francia si ricorda di portare il costume da supereroe e mette in pista il fine settimana perfetto. Zero errori e una domenica di festa che lo riporta lassù dopo un paio di domeniche sotto traccia.



MAX VERSTAPPEN – VOTO 9

Un altro podio dopo quello del Canada. Prestazioni utili a cancellare l’incubo vissuto a Montecarlo, dove Max aveva dato l’impressione di essersi smarrito. Un altro passo per rintracciare un minimo di continuità.



KIMI RAIKKONEN – VOTO 8

Si risveglia all’improvviso dopo essere stato impallinato dalla critica per il suo approccio inconsistente. Una gara solida che riscatta la mediocre prestazione in qualifica.