Ferrari, Vettel: "Hockenheim è casa mia, saremo competitivi"

26 luglio 2016

"Conosco bene il tracciato di Hockenheim, ci ho gareggiato tante volte, anche nelle categorie minori: mi è sempre piaciuto, voglio riuscire ad essere competitivo". Sebastian Vettel resta ottimista e ritrova il sorriso in vista del GP di Germania , che si svolge a 30 km dalla sua città natale, Heppenheim: "L'anno scorso il GP non c'è stato - dice al sito del Cavallino -, quindi per me sarà la prima volta in casa mia al volante della Ferrari".

"Sarà un'emozione davvero speciale, non vedo l'ora di iniziare - aggiunge Vettel in vista dell'ultimo weekend di Formula 1 prima della pausa estiva -. D'altronde credo che per tutti i piloti tedeschi sia un privilegio poter correre nella nostra terra natale, di fronte ai nostri connazionali". Di certo i tifosi della Ferrari sperano in un ruggito di Seb, visto che in questa stagione la casella delle vittorie è sempre ferma a zero: "La pista è abbastanza tecnica, fare tutto bene non è facile - conclude il tedesco -. C'è tutto ciò che un pilota può chiedere: un tracciato difficile ma divertente".