F1, Wolff: "Chi alla Mercedes? Magari Rossi o Lorenzo..."

4 dicembre 2016

Intervenuto a Sindelfingen (sede della fabbrica Mercedes) assieme a Nico Rosberg e Lewis Hamilton, Wolff ha offerto ai media tutte le possibili strategie adottabili per sostituire pilota tedesco. "Abbiamo almeno tre strade da percorrere: prendere un pilota che faccia da secondo a Hamilton oppure valorizzare i nostri giovani, Ocon e Werhlein. Non escludiamo anche di tornare sul mercato e cercare un altro top driver". Ipotesi che però potrebbe indispettire non poco Lewis Hamilton, che al momento non sembra avere rivali in Formula 1 per la prossima stagione. I pretendenti però non mancano: "Io e Lauda abbiamo ricevuto telefonate da circa l'ottanta percento dei piloti di Formula 1. Gli unici a non chiamarmi sono stati Raikkonen e Kvyat. Il motivo? Non hanno il mio numero in rubrica". C'è quindi una pista che porta al nome di Sebastian Vettel? "Non è mia intenzione interferire nelle questioni interne della Ferrari e non so neppure se Sebastian abbia realmente intenzione di venire da noi".