F1, Vettel: "Gara complicata anche se avevo un buon passo"

27 maggio 2018

Sebastian Vettel si accontenta del secondo posto nel Gp di Monaco: "Avevamo il passo ma è stata una gara complicata e Ricciardo ha sempre avuto le risposte giuste" ha detto il ferrarista. "Dopo la sosta le gomme si consumavamo abbastanza rapidamente e non avevo fiducia altrimenti l'avrei ripreso". "La gara è stata molto noiosa, abbiamo seguito chi ci stava davanti e non abbiamo avuto possibilità di fare sorpassi" ha aggiunto Raikkonen.

Sebastian Vettel ha provato a rimanere vicino a Ricciardo senza però poter mai sferrare un vero attacco e perdendo contatto nel finale dopo la virtual safety car: "Nel primo stint riuscivo a seguirlo abbastanza facilmente, poi ha accelerato dopo la sosta e le gomme si consumavano abbastanza rapidamente. Nello stint successivo, verso metà, lui ha avuto un problema al motore, poi si è ripreso. Alla fine, non avevo abbastanza fiducia nelle gomme altrimenti l'avrei ripreso" ha detto il pilota tedesco.



Kimi Raikkonen ha chiuso al terzso posto alle spalle di Hamilton: "Qui non è successo nulla. La gara è stata molto noiosa, abbiamo seguito chi ci stava davanti e non abbiamo avuto possibilità di fare sorpassi. Non abbiamo potuto attaccare, abbiamo fatto il massimo, ma è andata cosi".