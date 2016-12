F1, test Silverstone: Alonso è il più veloce

12 luglio 2016

A Silverstone, circuito britannico dove si è svolto l'ultimo appuntamento del mondiale 2016 di Formula 1, va in scena la due giorni di test. La prima dura fino alla pausa pranzo perchè nel pomeriggio è la pioggia a farla da protagonista e costringere i piloti a stare per la maggior parte del tempo rintanati nei box. Fernando Alonso, l'unico big impegnato, stampa il miglior tempo di giornata, 1'31"290, e chiude con ben 105 giri all'attivo. Alle sue spalle il giovane francese Ocon che totalizza addirittura 123 tornate, record di giornata, e realizza il secondo miglior crono a un secondo e mezzo da Alonso.



Distanti, ad oltre tre secondi, tutti gli altri. Il monegasco Charles LeClerc, al volante della Ferrari, è quarto alle spalle della Williams di Lynn ed è quello che completa meno giri in pista, soltanto 19. A seguire ci sono Mazepin con la Force India, Carlos Sainz Jr. con la Toro Rosso (91 giri per lui), l'italoamericano Santino Ferrucci con la Haas, Pascal Wehrlein con la Mercedes, Haryanto con la Manor, Sirotkin con la Renault e Gasly con la Red Bull. Da segnalare che la monoposto angloaustriaca è scesa in pista con l'Halo, protezione del cockpit che potrebbe entrare forse in vigore dal prossimo anno.