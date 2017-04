F1, test Bahrain: Hamilton il più veloce, Giovinazzi vola sulla Ferrari

18 aprile 2017

Giornata di test a Sakhir, in Bahrain, due giorni dopo il GP di domenica vinto dalla Ferrari di Sebastian Vettel: il tedesco, impegnato nella prova degli pneumatici Pirelli 2018, ha accusato problemi tecnici alla sua SF70H ottenendo perciò il permesso di girare tre ore in più rispetto agli altri. Il più veloce è Lewis Hamilton che precede di 6 decimi Antonio Giovinazzi, utilizzato dalla Ferrari come tester. Altra giornata nera per la McLaren.