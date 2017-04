F1, Test Bahrain: Bottas leader, Vettel subito dietro

19 aprile 2017

E' la Mercedes la grande protagonista della due giorni di test F1 in Bahrain. Già leader ieri, le Frecce d'Argento si confermano le più veloci con Valtteri Bottas che registra il miglior crono in 1'31"280 e completa ben 143 tornate, di gran lunga il più presente in pista. Alle sue spalle, a 294 millesimi, c'è Sebastian Vettel che nel pomeriggio riesce ad archiviare 56 giri dopo i soli 8 del mattino per sistemare la configurazione sulla monoposto.