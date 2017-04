F1, test Bahrain: Bottas leader, Vettel gira poco

19 aprile 2017

E' Valtteri Bottas il pilota più veloce nella seconda mattinata di test Formula 1 in Bahrain . Il pilota della Mercedes chiude con il miglior parziale in 1'31"771 completando 62 giri. Secondo crono per la Force India di Esteban Ocon , staccato di 371 millesimi. Terza la Toro Rosso di Daniil Kvyat (+0"442). Alla pausa sono solo 8 le tornate completate da Sebastian Vettel che si piazza quarto con la sua Ferrari a 844 millesimi da Bottas.

A Sakhir mattinata di lavoro sulla vettura di Vettel per i tecnici Ferrari. L'obiettivo del tedesco è quello di scendere in pista nel pomeriggio con maggiore continuità e una nuova configurazione per migliorare il quarto tempo. Intanto Bottas, dopo essersi fermato alcuni minuti a causa di un problema meccanico allo sterzo della sua Mercedes (subito risolto), ottiene il miglior crono precedendo di oltre tre decimi un ottimo Ocon su Force India. Buona anche la prestazione di Kvyat che stampa il terzo tempo con la Toro Rosso. Spiraglio di luce per la McLaren con Stoffel Vandoorne che si piazza sesto (+1"419) e riesce a completare 37 giri. Nel primo giorno di test il collaudatore Oliver Turvey è rimasto a lungo ai box per un guasto alla power unit.