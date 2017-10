F1 Stati Uniti, Vettel: "Nessuna preoccupazione"

20 ottobre 2017

Sebastian Vettel non perde il sorriso e la serenità, nonostante una giornata non semplicissima per lui nel venerdì di prove libere del GP degli Stati Uniti: "È stato un pomeriggio confuso, ma non dobbiamo preoccuparci. La macchina è veloce e per quel poco che ho visto tutto stava andando secondo le nostre previsioni". Tranquillo anche Kimi Raikkonen: "Non penso che abbiamo faticato. Lottare per la prima fila? Presto per dirlo".