F1, Sepang: Brivido per Magnussen, Rosberg vola

30 settembre 2016

La Formula 1 si sposta in Malesia, ma il nome in cima alla classifica rimane sempre lo stesso. La Mercedes parte subito forte anche nel lontano Oriente, dove l'anno scorso Vettel era riuscito a centrare la prima vittoria con indosso la tuta della Ferrari. In particolare è Nico Rosberg a fare la differenza già nella prima sessione a disposizione. Lewis Hamilton si becca un'altra scoppola e ora dovrà reagire per evitare di finire per la quarta volta consecutiva dietro al biondino vicino di box. La sessione inizia con un grande spavento perché nella pit lane la Renault di Kevin Magnussen viene improvvisamente avvolta dalle fiamme. Il pilota danese riesce a saltare fuori dalla vettura in tempo, ma gli estintori ci mettono diversi minuti ad avere la meglio sull'incendio. Dal sopra della macchina esce un importante getto di benzina che danneggia gravemente la Renault numero 20.



Dopo venti minuti di bandiera rossa si ritorna in pista, per scoprire che la Ferrari ha da recuperare circa un secondo di ritardo da Rosberg e mezzo secondo da Hamilton. Con la mescola più dura le cose sembrano ancora più complicate perché i piloti si lamentano per la mancanza di grip. La buona notizia è che per ora le Red Bull (veri competitor delle rosse) sono dietro, ma sia Verstappen che Ricciardo non hanno effettuato la simulazione qualifica. Insomma, bisognerà aspettare le libere 2 per capire i veri potenziali con cui le principali scuderie si sono presentate sull'asfalto di Sepang.