F1, Maldonado annuncia che non sarà in pista nel 2016

1 febbraio 2016

E' già finita senza nemmeno iniziare la stagione di Pastor Maldonado in Formula 1 e alla Lotus, da quest'anno di nuovo in pista come Renault . Il venezuelano, 31enne il 10 marzo prossimo, ha annunciato che non correrà nel 2016, lasciando il volante francese a causa del mancato appoggio di sponsor personali. Al suo posto la squadra ha ingaggiato il danese Kevin Magnussen, reduce dal ruolo di terzo pilota della McLaren.

Maldonado in carriera ha ottenuto una pole position e una vittoria, entrambe nel GP di Spagna del 2012 con la Williams. "Vi comunico che non sarò presente sulla griglia di partenza per la stagione di F.1 2016. Grazie per tutti i vostri messaggi di sostegno, passione e preoccupazione per il mio futuro. Mi sento molto onorato per il sostegno di tutti voi e orgoglioso della mia prestazione professionale", ha scritto. La nuova squadra Renault verrà presentata il 3 febbraio sugli Champs Elysées di Parigi.