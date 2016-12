F1, la McLaren riparte dalla MP4-31

21 febbraio 2016

Dopo un anno disastroso, la McLaren punta sulla MP4-31 per rilanciarsi. La nuova monoposto è stata svelata alla vigilia dei test di Barcellona. Fernando Alonso e Jenson Button sperano che i tecnici e la Honda abbiano risolto i tanti problemi del 2015 per tornare a lottare per posizioni consone al loro palmares. "Nel nostro secondo anno per la partnership McLaren-Honda, rimaniamo uniti nel nostro scopo: vincere", ha detto il boss Ron Dennis.