F1, il trionfo di Vettel mina le certezze della Mercedes

E’ stata l’inattesa dominante rossa a colorare l’alba. Inattesa perché prima del via si facevano ancora i conti con il pesante passivo accumulato da Raikkonen e Vettel nel giro secco in qualifica, quasi sette decimi che parevano un colpo da ko. In gara lo scenario è improvvisamente cambiato perché la superiorità di Hamilton ha subito un brusco ridimensionamento. Lewis era davanti, d’accordo, ma la coppia in rosso lo seguiva da vicino, contro i pronostici elaborati dopo le qualifiche. La Ferrari ha scelto poi una strategia differenziata per i suoi piloti, mettendo Raikkonen in marcatura su Hamilton e lasciando fuori per 7 giri in più Vettel.