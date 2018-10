F1, i numeri del campione: Hamilton come Fangio e più di Vettel, ora Schumi è nel mirino

28/10/2018

Quinto titolo mondiale per Lewis Hamilton : raggiunto Juan Manuel Fangio , superati Alain Prost e, ironia della sorte, Sebastian Vettel . Il britannico ha trionfato per la quarta volta nelle ultime cinque stagioni, ribandendo ancora una volta lo strapotere Mercedes da quando è iniziata l'era delle power unit, nonostante la Ferrari avesse a lungo dato l'impressione di un gap prestazionale ormai colmato.

In questa stagione Lewis ha rafforzato la sua leadership come miglior poleman della storia della F1, staccando Schumacher anche per numero di partenze in prima fila (129 a 116). Altri tre record del tedesco sono ormai nel mirino, considerando che correrà almeno fino al 2020: quello dei podi totali, quello delle vittorie totali e, naturalmente, quello dei titoli iridati. Le sette stellette che scintillavano sul casco di Schumi, oramai, non sono più un miraggio.