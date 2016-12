F1, Hungaroring: Mercedes impressionanti

22 luglio 2016

In Formula1 la musica non cambia all'Hungaroring con le Mercedes di gran lunga più veloci di tutti nelle libere1. Hamilton regola il compagno di squadra Rosberg per +0.237, mentre gli altri rivali non sono pervenuti. I primi inseguitori sono le Ferrari, ma i distacchi sono impressionanti. Il giro veloce di Vettel è +1.644 più lento di quello di Lewis e ancora peggio va a Raikkonen (+1.735). Le Red Bull subito dietro con Ricciardo (5°) e Verstappen (6°).

L'Hungaroring doveva essere una boccata di ossigeno per i rivali delle Mercedes, che qui non sono riuscite a vincere negli ultimi due anni, ma i primi tempi fatti registrare dicono esattamente il contrario. In Ungheria il divario tra la coppia Hamilton-Rosberg e il resto del mondo è ancora più evidente. Le Frecce d'Argento non solo erano le macchine più forti a inizio stagione, ma sono anche le vetture più migliorate nel corso dei Gran Premi. Su una pista all'inizio umida e poi scaldata dal sole cocente, il tedesco non riesce a festeggiare nel migliore dei modi il rinnovo del contratto e si fa beffare dal campione del mondo in carica. Le Red Bull sono dietro le Ferrari, ma solo apparentemente perché sia Ricciardo (+1.827) che Verstappen non hanno montato le gomme più prestazionali (supersoft). Così come le McLaren e le Force India, che qui sembrano potersi immischiare nella lotta per partire subito dietro le Mercedes. Da sottolineare il settimo tempo di Jenson Button che guida una macchina molto migliorata e l'ottavo tempo di Romain Grosjean con la Haas.