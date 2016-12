F1, Hungaroring: Hamilton a muro

22 luglio 2016

Nelle libere2 all'Hungaroring Lewis Hamilton perde il controllo della sua Mercedes durante il giro lanciato. Il pilota inglese era in lotta con Nico Rosberg per il tempo migliore e nella ricerca del limite ha perso il posteriore in entrata curva. Per lui un traverso impressionante finito con un botto non troppo violento contro le barriere. Le condizioni fisiche del pilota sono perfette, mentre la macchina ha bisogno di riparazioni.