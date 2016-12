F1, Gp Canada: terze libere a Rosberg, sfortunato Hamilton

6 giugno 2015

Nico Rosberg domina le terze prove libere del Gran Premio del Canada con il tempo di 1'15"660. Il tedesco della Mercedes precede di oltre 5 decimi la Ferrari di Kimi Raikkonen. Terzo un ottimo Romain Grosjean su Lotus (+1'112) mentre l'altra Rossa di Sebastian Vettel ha l'ottavo crono (1'17"197). In difficoltà Lewis Hamilton, ultimo a 5 secondi e 8 decimi da Rosberg: l’inglese gira poco in pista a causa di due interruzioni per bandiere rosse.

Il campione del Mondo in carica avrà a disposizione dati parziali per costruire la pole position a Montreal. Le terze libere, infatti, sono state contraddistinte dall’incidente di Felipe Nasr su Sauber prima e dalla sosta forzata della McLaren di Jenson Button nel finale. La Mercedes appare comunque in gran forma: la dimostrazione arriva da Rosberg che, con le supersoft, ha fatto segnare il miglior tempo rifilando 573 millesimi a Raikkonen. Soltanto ottavo Vettel, costretto ad alzare il piede nel suo giro lanciato a causa delle bandiere gialle esposte per la McLaren ferma di Button. Ancora in difficoltà, infine, Fernando Alonso diciottesimo a 4 secondi e 2 decimi da Rosberg.