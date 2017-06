F1, GP Azerbaigian: Vettel fermo ai box nelle libere 3

24 giugno 2017

Le libere 3 del GP d'Azerbaigian hanno fatto suonare un piccolo campanello d'allarme in casa Ferrari. Vettel ha potuto realizzare solo tre giri (12°) per problemi alla sua SF70H: perdita di liquidi da verificare. Sorrisi, invece, dall'altra parte del box per Raikkonen che ha chiuso a soli 0.095 dal miglior tempo di Bottas (1:42.742). Problemi anche per la Red Bull di Verstappen (6°). Risveglio per Hamilton: terzo. Alle 15 la lotta per la pole.