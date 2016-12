F1, Ecclestone: "Una gara il sabato al posto delle qualifiche"

9 aprile 2016

A 85 anni Bernie Ecclestone è ancora un vulcano d'idee per la Formula Uno. Il patron del grande circus sta pensando all'introduzione di una gara al sabato che imposti anche la griglia di partenza per il giorno successivo. "Potremmo pensare a una gara il sabato, al posto delle qualifiche - ha spiegato - Stiamo esaminando l'idea, ovviamente per il prossimo anno. Per il 2016 abbiamo già fatto troppi danni".

Le sta pensando davvero tutte Bernie Ecclestone per dare nuova linfa in termini di spettacolo alla Formula Uno. Dopo il flop del nuovo format delle qualifiche, bocciato da piloti e team, il patron del grande circus è pronto a tirare fuori dal cassetto una vecchia idea, una gara in forma ridotta da svolgere prima di quella vera e che sostituirebbe il classico format delle qualifiche.



Memore del polverone sollevato dal nuovo format poi bocciato, Ecclestone ci va con i piedi di piombo. "Di certo dovremo fare attenzione a non confondere le idee e a non commettere gli errori già fatti" ha spiegato a Sky Sports Uk.