F1 Canada, la Ferrari di Vettel in pole position

Un weekend in crescita costante, quello della Ferrari, culminato con il risultato più atteso e, forse, più inaspettato nella terra in cui Lewis Hamilton spadroneggiava ormai da tre stagioni consecutive. La power unit aggiornata ha premiato la Rossa, un Sebastian Vettel in forma strepitosa ha fatto il resto. La buona notizia, per il tedesco, non è solamente la pole position (che a una Ferrari a Montreal mancava dal 2001, con Schumacher), ma anche il 4° tempo di Lewis (+ 0''232), che lo costringerà a partire dalla seconda fila, al fianco di un Max Verstappen (+ 0''173) apparso scatenato fin dalle prime libere del venerdì. Un'occasione ghiottissima per Seb, che dopo aver rosicchiato qualche punto a Monaco, può provare a rifarsi sotto prepotentemente in classifica iridata, per altro su un tracciato in cui il britannico sembrava imbattibile.



A provare a mettere i bastoni tra le ruote alle ambizioni di rimonta del Cavallino ci sarà Valtteri Bottas, che è tornato a mettere la sua W09 davanti a quella del vicino di box, dopo un avvio di fine settimana non particolarmente brillante e che ha chiuso il Q3 a meno di un decimo dalla Rossa (+ 0''093). Per un finlandese che potrà tentare di dare una mano al team al via, ce n'è un altro che invece partirà lontano dal compagno: Kimi Raikkonen, infatti, è stato autore di un errore decisivo nell'ultimo giro lanciato del Q3, che lo ha costretto ad abortire e ad accontentarsi del 5° tempo (+ 0''331). Partirà dunque dalla terza fila al fianco di un Daniel Ricciardo decisamente più in ombra rispetto a Monaco.



Da sottolineare che le Red Bull hanno fatto una scelta di strategia diversa rispetto a quella degli altri due top team: Max e Daniel, infatti, prenderanno il via montando le hypersoft (con le quali hanno superato il taglio del Q2), mentre Ferrari e Mercedes partiranno con le ultra.



In quarta fila scatteranno la Renault di Hulkenberg e la Force India di Ocon, in quinta ci saranno i rispettivi compagni di team Sainz e Perez. Un'altra bella qualifica per Charles Leclerc, che non è riuscito a centrare il Q3, ma è riuscito a tenersi alle spalle entrambe le McLaren di Alonso e Vandoorne: il monegasco della Sauber Alfa Romeo partirà 13°.