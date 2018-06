F1 Azerbaigian, Vettel centra la terza pole position consecutiva

Sebastian Vettel domina le qualifiche del GP d'Azerbaigian e centra la terza pole position consecutiva nel mondiale di F1. Il tedesco della Ferrari chiude la sessione con un grande 1'41''498 , regolando la Mercedes del rivale Lewis Hamilton (+ 0''179) che partirà con lui in prima fila. In seconda scatteranno l'altra Freccia d'Argendo di Bottas e la Red Bull di Ricciardo , dalla terza invece Max Verstappen e Kimi Raikkonen .

Era dal 2007 che una Ferrari non conquistava tre pole position consecutive (ci riuscì Felipe Massa), segno che il gap con Mercedes in qualifica sembra finalmente colmato. Seb scatterà dalla posizione migliore per provare a riscattare l'8° posto della Cina, ma al suo fianco questa volta non ci sarà il compagno di team Raikkonen (autore di qualche errore di troppo tanto in Q2 quanto in Q3), bensì il grande rivale Lewis Hamilton. Ancora una volta ruota a ruota, con il britannico sempre a caccia del primo successo stagionale, ma mai apparso in grado di pareggiare le prestazioni super delle Rosse sul giro secco, specialmente con le gomme ultrasoft.





Alle loro spalle partiranno Valtteri Bottas e Daniel Ricciardo, bravo a strappare la seconda fila al compagno di team Verstappen all'ultimo assalto del Q3 (nonostante un enorme rischio corso con un "bacio" al muro in avvio di turno). L'olandese affiancherà dunque Kimi Raikkonen, che aveva probabilmente il passo buono per stare ancora una volta vicino all'altra Ferrari in prima fila, ma ha fatto fatica a completare un giro senza sbavature.