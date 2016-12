F1 a Yas Marina, Hamilton: "Voglio la pole position"

25 novembre 2016

Anche Rosberg soddisfatto del primo giorno ad Abu Dhabi: "Abbiamo iniziato bene, io e Lewis siamo molto vicini e ce la giocheremo in qualifica, speriamo di stare davanti alle altre scuderie, per ora abbiamo un buon vantaggio. Anche il passo gara bene, nonostante abbiamo avuto del graining sulle ruote anteriori a causa delle basse temperature. E' qualcosa su cui dovremo lavorare".



Max Verstappen, dopo aver impensierito Rosberg nelle libere 1, in serata è finito dietro anche a Vettel: "Giornata non facile per i tanti cambiamenti di temperatura, ma penso che sia comunque un venerdì positivo. Il nostro passo gara non è affatto male e se riusciremo a controllare il bilanciamento andremo ancora meglio. Abbiamo girato poco con le ultrasoft perché decadevano molto in fretta". Ancora più ottimista Daniel Ricciardo che non si pone dei limiti in vista della gara: "Possiamo migliorare ancora un po' in vista di domani e così sarà una grande battaglia per il terzo posto. Le Mercedes sono davanti ma non così tanto come ci aspettavamo, magari riusciremo anche a lottare con loro in gara".