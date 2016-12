F1 a Interlagos, Hamilton: "Pioggia? Sono pronto a tutto"

12 novembre 2016

Lewis Hamilton centra la sua seconda pole position in Brasile, la undicesima stagionale. In totale in carriera fanno sessanta: "Mi sono trovato bene per tutto il weekend, è incredibile pensare al lavoro fatto dal team e a quante pole position siamo riusciti a ottenere. Dal Brasile non avrei sperato di ottenere di meglio, qui ho sempre faticato. In vista della gara sono pronto a tutto, la pioggia non mi spaventa".

Nico Rosberg è comunque soddisfatto delle sue qualifiche: "Sono state emozionanti e alla fine ho chiuso vicino a Lewis. Non sono stato abbastanza veloce ma va bene, le pole quest'anno non hanno sempre determinato il vincitore della gara. Non penso di essere più in difficoltà con la pioggia, semplicemente non vedo l'ora che inizi la gara, voglio vincere".



Max Verstappen sarà il pericolo numero uno per le Ferrari: "Sono state qualifiche pulite, senza troppi problemi. Siamo vicini alle Ferrari, Kimi ha fatto un ottimo giro. Penso che domani sarà quasi sicuramente una lotta solo tra Red Bull e Ferrari. La chiamata di Wolff a mio padre? Solo una chiacchierata". Ricciardo partirà sesto e non sembra troppo fiducioso in vista della gara: "Se ci sarà la pioggia potremo lottare con la Mercedes, altrimenti solo con le Ferrari, anche se il long run di Vettel è stato davvero buono ieri. In qualifica ho fatto un buon primo settore, ma poi sono stato troppo conservativo".