Briatore in esclusiva: "A Verstappen dico che a Spa ha fatto bene"

Look total nero e pantofole d'ordinanza. È un Flavio Briatore in grande forma quello che gira per il paddock di Monza da un motorhome all'altro, prima la visita all'amico Bernie Ecclestone e poi da Lauda e Wolff in casa Mercedes. Un GP che ci sarà sicuramente per almeno altri tre anni: " Il rinnovo è una cosa fantastica ", ha detto in esclusiva a Sportmediaset.it . Poi anche un messaggio al personaggio del momento Max Verstappen dopo l'incidente di Spa: "Fossi stato il suo manager gli avrei detto di rifare sempre la stessa cosa che ha fatto...".

È arrivata la fumata bianca per il rinnovo triennale del GP, una firma importante per Monza e l'Italia

"Sicuramente, questo è un gran premio storico. Credo che non ci siano mai stati dubbi su Monza. La firma è una cosa fantastica!".



È servita anche la sua mediazione con Bernie Ecclestone...

"Io ho fatto solo la parte del facilitatore. Sono stati molto bravi quelli dell'Aci, dal presidente Sticchi Damiani a tutti quello che hanno partecipato alla trattativa".



Si è intrattenuto a lungo nel box Mercedes, come vede il duello Hamilton-Rosberg?

"Lewis è fortissimo, ma Nico non è da meno. Ci sono delle gare in cui uno va più e l'altro va di meno, ma questa lotta è l'unica cosa interessante che c'è in questo Mondiale".



La Ferrari è sempre in difficoltà.

"A Maranello ormai devono pensare al prossimo anno".



Se fosse stato il team manager di Verstappen, cosa gli avrebbe detto dopo l'incidente di Spa?

"Assolutamente di rifare la stessa cosa che ha fatto".



Passiamo al calcio, la Juve riuscirà a vincere la Champions?

"Da tifoso dico: speriamo di sí".



Ultima cosa, lei ha donato 500mila euro ai terremotati. Un bel gesto

"È un dovere aiutare la gente che ha bisogno".