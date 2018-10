F1, Russell spegne il sogno di Kubica: ufficiale alla Williams

12/10/2018

George Russell debutterà in Formula 1 la prossima stagione al volante della Williams . Il giovane britannico, che è in lotta per il Mondiale Formula 2, spinto dalla Mercedes ha trovato posto nella scuderia inglese che monta la power unit tedesca. L'approdo del classe 1998 significa con ogni probabilità la fine del sogno di Kubica che da terzo pilota sperava di essere promosso al posto di Stroll che correrà per la Force India di papà Lawrence. Viaggia verso la conferma, nonostante i risultati deludenti, il russo Sirotkin forte di importanti capitali economici.

"È un grande onore entrare a far parte di un team come la Williams. La Formula 1 era il mio sogno e ora l'ho raggiunta. Guardavo le gare quando ero un bambino e ora è surreale che mi schiererò in griglia il prossimo anno. Vorrei ringraziare Claire e tutti alla Williams per la fiducia, così come Toto e il team di Mercedes per il loro fantastico supporto durante GP3 e Formula 2. Sono incredibilmente entusiasta di iniziare a lavorare con tutti", le prime parole di un emozionato Russell.