F1: tutti in pista con le Iene, Capirossi e Melandri

11 maggio 2018

Lo speaker di Radio 105 e inviato speciale de "Le Iene" Dj Mitch si è trasformato per un giorno in pilota di Formula 1, sfidando campioni come Marco Melandri e Loris Capirossi. Poco prima della speciale competizione "Le Iene" avevano lanciato una scommessa su Facebook, invitando i fan a indovinare chi tra i tre avrebbe vinto la gara.



Il vincitore avrebbe potuto guidare una vera Formula 1 sul circuito di Monza, sulla mitica Arrows A18 appartenuta a Damon Hill. Mettersi nei panni di un pilota non è stato semplice per Dj Mitch e la dura sfida è stata raccontata in un servizio a tutta velocità trasmesso dalla trasmissione di Italia Uno, che ha cercato di rispondere a una domanda che forse molti appassionati di motori si sono chiesti: è più veloce una F1, una Gt o una Superbike?



La quattroruote può essere così performante anche se guidata da una persona inesperta? Lo scoprirete in questo esilarante servizio.