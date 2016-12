F1: Alonso alla festa Honda, ma con il futuro in Mercedes Lo spagnolo, ospite con gli altri piloti di Tokyo al Thanks Day, avrebbe già avuto contatti per sostituire Rosberg

5 dicembre 2016

Mentre si faceva il suo nome come possibile, e per certi versi anche probabile, sostituto di Rosberg, Fernando Alonso era in Giappone per la festa Honda. Lo spagnolo, insieme a Button, Marquez, Pedrosa e agli altri piloti di Tokyo, ha partecipato al Thanks Day organizzato a Motregi dalla casa dell'Ala. Una presenza "obbligata" nonostante due anni da dimenticare al volante della McLaren motoriizzata dal gigante nipponico.



Se sarà la sua ultima presenza dipenderà dalla Mercedes, che sta vagliando i nomi di chi poter affiancare a Hamilton. I contatti con Alonso ci sarebbero già stati, ma come per altri candidati. Non bisognerà aspettare molto, comunque, per sapere chi sarà al volante della seconda Freccia d'Argento.



LA MCLAREN: "ALONSO FELICE CON NOI" La McLaren smentisce le voci secondo cui Fernando Alonso potrebbe diventare il prossimo pilota della Mercedes dopo il ritiro di Nico Rosberg. "Abbiamo un contratto con Fernando e lui è molto felice - ha detto il nuovo direttore esecutivo Zak Brown - . Ovviamente, vuole essere vincere gare, come noi, ma io non sono preoccupato per quello scenario".

Invia un commento Per poter inviare, rispondere o votare un commento, occorre essere registrati ed effettuare il login Registrazione Login X