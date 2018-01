Toro, Tapiro d'oro a Sinisa Mihajlovic: "Mi darò al pugilato...."

12 gennaio 2018

Dopo l'esonero dal Toro e l'esordio positivo del suo successore Mazzarri, l'inviato di "Striscia la Notizia" Valerio Staffelli ha consegnato il Tapiro d'oro a Sinisa Mihajlovic. "Ringrazio il presidente perché mi ha dato la possibilità di allenare il Torino - ha detto l'ex tecnico granata -. Mi spiace però che non mi abbia chiamato lui per comunicarmi l'esonero". "Sto diventando una mezza sega - ha aggiunto, scherzando -. Arriva un allenatore nuovo che in un giorno cambia giocatori, sistema di gioco, e vince 3-0! Inizierò a fare pugilato, mi piacciono gli sport di contatto".