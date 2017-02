Torino, Mihajlovic: "Altro rigore sbagliato... Ora basta: li tira solo Belotti"

5 febbraio 2017

"Ci siamo fatti male da soli ancora una volta: oggi potevamo vincere! Se penso ai due ultimi rigori sbagliati potevano essere 4 punti in più e potevamo essere più in alto in classifica". Così Mihajlovic, allenatore del Torino, commenta il pareggio di Empoli. "Se regali un gol e sbagli un rigore (in stagione sono già quattro, ndr) poi è dura vincere. L'errore dal dischetto? Iago ha voluto battere, da ora in poi tirerà sempre Belotti e basta".