Torino, Ligabue a Superga: "Un posto che merita una visita"

12 ottobre 2017

A Torino per il suo "Made In Italy Tour 2017", Luciano Ligabue ne ha approfittato per visitare Superga e la lapide del Grande Torino. Il noto cantante, accompagnato dal fratello Marco - grande tifoso granata -, ha così voluto rendere omaggio agli Invincibili. "Per chi ama il calcio (ma anche per chi non lo segue), Superga è un posto che merita una visita - ha scritto Ligabue su Twitter e Instagram -. Non solo tifosi granata come mio fratello Marco".