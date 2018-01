Serie B: Ternana, pareggio al 95'. Beffata la Salernitana

29 gennaio 2018

Finisce 2-2 tra Ternana e Salernitana con i rossoverdi due volte sotto: ma i padroni di casa si salvano dalla sconfitta al quarto minuto di recupero grazie ad una rete di Montalto. Comincia bene la Salernitana, i cui attaccanti impegnano il portiere Plizzari, poi la Ternana si fa vedere con un destro di Valjent e con un tentativo da 30 metri di Defendi. Ma è la Salernitana a sbloccare il risultato al 20' con Sprocati che sfrutta un lancio dell'ex Palombi segnando con un diagonale.



Al 36' conclusione a lato del granata Minala. Nella ripresa Ternana più aggressiva, ma per il gol deve attendere fino al 22' con il neo acquisto Signori che sfrutta un'uscita avventurosa di Radunovic segnando l'1-1 con un diagonale. Al 28' padroni di casa vicini al raddoppio con Montalto. Al 31' il tecnico Pochesci tanta il tutto per tutto inserendo anche l'altro nuovo attaccante Piovaccari, per una Ternana a trazione anteriore. Al 39' Plizzari prende con le mani un retropassaggio di Signori: punizione a due in area che Pucino trasforma nell'1-2. Poi, al 94', Montalto riesce a pareggiare con una girata provvidenziale.