Parigi 2024: i risultati di tutte le gare degli azzurri del 27 luglio

PARIGI 2024

I Giochi olimpici entrano nel vivo: così le prove della prima giornata a cinque cerchi

Parigi 2024, sulla Senna sfila la delegazione dell'Italia































Dopo la cerimonia di apertura, alle Olimpiadi di Parigi si entra nel vivo e si assegnano le prime medaglie. Segui la giornata dei Giochi in tempo reale.

Paolo Nicolai e Samuele Cottafava non riescono ad avere la meglio contro Younousse Cherif e Tijan Ahmed. Il Qatar, infatti, vince 2-0 (21-19, 21-18).

23:00 BEACH VOLLEY, COTTAFAVA-NICOLAI SFIDANO IL QATAR

Azzurri in campo per il beach volley, con Paolo Nicolai e Samuele Cottafava che giocano contro i qatarioiti Younousse Cherif e Tijan Ahmed.

22:40 4X100 SL BRONZO, CECCON: "È STATA DIFFICILE"

Gli azzurri di bronzo nella 4x100 stile libero sorridono. Thomas Ceccon ha sottolineato: "Medaglia importantissima, sono molto contento per la medaglia. Qualsiasi metallo va bene, più o meno perché dovevamo difendere il secondo posto. Era difficile, è comunque una medaglia importante. La vasca era comunque più lenta". Più duro Alessandro Miressi: "Nel complesso sono contento per la staffetta perché ci siamo riconfermati sul podio olimpico, ma non sono felice per la mia frazione perché poteva valere il secondo posto. Non sono soddisfatto della mia gara, ma comunque siamo sul podio olimpico ed è tanta roba. Mi dispiace per il tempo, perché i ragazzi sono andati bene". Manuel Frigo ha aggiunto: "Sono contentissimo, mi sentivo bene e guardando la gara ci credevamo molto. C'era tanta pressione, ma è andata bene". Paolo Conte Bonin, infine, si è detto emozionato: "C'era tanta aspettativa, siamo riusciti a salire sul podio ed era importante. Pensavo di fare meglio, ma la tensione gioca brutti scherzi".

22:35 NUOTO, 100 RANA: VIBERTI FUORI DALLA FINALE

Nello spareggio col tedesco Melvin Imoudu, Ludovico Viberti non riesce a conquistare il pass per la finale. Un testa a testa fino all'ultima sgambata, ma per l'azzurro non c'è nulla da gare.

22:28 PUGILATO, 80KG: CAVALLARO ELIMINATO AI TRENTADUESIMI

Salvatore Cavallaro viene eliminato dal turco Kaan Aykutusun nei trentaduesimi di finale della categoria 80kg uomini. Il turco si impone per 4-1 avanzando ai sedicesimi dove troverà il cubano Lopez Cardona.

22:05 GINNASTICA ARTISTICA, SQUADRA MASCHILE IN FINALE

L'Italia di ginnastica artistica maschile conquista la finale olimpica a squadre con il totale dI 249.764. Sesto totale dietro Cina, Giappone, Gran Bretagna, Ucraina e Usa. Yumin Abbadini (ottavo) e Mario Macchiati (sedicesimo) entrano nella finale all around a 24, nessun azzurro in finali di specialità.

21:55 ITALIA BRONZO NELLA 4X100 SL

Ed è bronzo per l'Italia, con Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Paolo Conte Bonin e Manuel Frigo che si piazzano dietro a Stati Uniti e Australia. Una medaglia voluta e ottenuta in rimonta, con Ceccon che ha nuotato allo sfinimento, Paolo Conte Bonin che ha rincorso e Manuel Frigo che ha chiuso alla grande. È la terza medaglia per gli azzurri.

21:51 NUOTO, FINALE 4X100 SL MASCHILE: ITALIA DEVE DIFENDERE L'ARGENTO

Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Paolo Conte Bonin e Manuel Frigo in vasca nella finale della 4x100 stile libero per difendere l'argento.

21:46 NIENTE MEDAGLIA PER L'ITALIA NELLA 4X100 SL DONNE

Sofia Morini, Chiara Tarantino, Sara Curtis ed Emma Virginia Menicucci chiudono ottave, e ultime, la staffetta della 4x100 stile libero. A vincere l'oro l'Australia, Usa argento e Cina bronzo.

21.38 NUOTO, FINALE 4X100 STILE LIBERO DONNE: AZZURRE IN VASCA

Prende il via la finale della 4x100 stile libero che vede le azzurre Morini, Tarantino, Curtis e Menicucci in vasca.

21:30 PUGILATO, 60KG DONNE: MESIANO AGLI OTTAVI

Alessia Mesiano ha vinto l'incontro dei sedicesimi di finale della categoria 60Kg donne di pugilato contro la turca Ozer. L'azzurra è così agli ottavi.

21:24 NUOTO, 100 RANA: MARTINENGHI IN FINALE, SPAREGGIO PER VIBERTI

Nicolò Martinenghi conquista la finale dei 100 rana maschili col sesto tempo. Ludovico Viberti, invece, arriva in ex aequo col tedesco Imoudu col quale si giocherà lo spareggio per accedere in finale.

21.20 LUIGI SAMELE BRONZO NELLA SCIABOLA

La seconda medaglia azzurra alle Olimpiadi di Parigi 2024 è di bronzo. A conquistarla è Luigi Samele che batte 14-12 l'egiziano Elsissy nella finale per il terzo posto.

21:05 SAMELE IN PEDANA PER IL BRONZO

Dopo essere andato ko contro Oh, l'azzurro si gioca il bronzo contro l'egiziano Elsissy. Ad assistere c'è anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

21:00 PUGILATO 54KG, CHARAABI ELIMINATA AI SEDICESIMI

Sirine Charaabi ha perso l'incontro dei sedicesimi di finale della categoria 54Kg donne di pugilato: l'azzurra si è arresa, per 5-0, contro l'atleta della Mongolia Enkhjargal Munguntsetseg.

20:27 NULLA DA FARE PER SAMELE: KO IN SEMIFINALE

Sarà il coreano Oh ad affrontare il tunisino Fares Ferjani per l'oro. Nulla da fare per il nostro Samele, sconfitto 15-5 nella semifinale della sciabola, che si troverà di fronte l'egiziano Elsissy per il bronzo.

20.17 SAMELE ORA IN PEDANA IN SEMIFINALE CONTRO IL COREANO OH

Dopo aver superato nei quarti di finale l’egiziano Amer con il punteggio di 15-13, lo sciabolatore azzurro Luigi Samele è in pedana in semifinale contro il coreano Oh per provare a prendersi il pass per la finale olimpica.

19.09 CANOA SLALOM KAYAK DONNE: HORN IN SEMIFINALE

Missione compiuta per Stefanie Horn che nella seconda manche dello slalom kayak donne si migliora conquistando il pass per la semifinale col settimo tempo della sessione. Per l'italiana il crono poteva fermarsi con un ritardo minore rispetto alla prima della sessione Jessica Gox (92.18), ma l'errore alla prima porta con due secondi di penalità l'ha relegata fuori dalla top 5.

18:41 CANOA SLALOM KAYAK DONNE, VIA ALLA SECONDA MANCHE CON HORN

Via alla seconda manche dello slalom kayak donne, con l'italiana Stefanie Horn chiamata a migliorare il 15esimo tempo della prima manche per staccare il pass per la semifinale.

18:33 JUDO, -60KG: ORO AL KAZAKO SMETOV

Il kazako Yeldos Smetov batte in finale il francese Luka Mkheidze e vince l'oro olimpico nel judo -60kg. Bronzo al giapponese Nagayama e allo spagnolo Garrigos.

18:20 JUDO, -48 KG DONNE: ORO AL GIAPPONE

La giapponese Natsumi Tsunoda vince l'oro nel judo -48kg battendo la mongola Baasankhuu Bavuudorj. Bronzo per la francese Shirine Boukli e la svedese Tara Babulfath

18:15 MATTARELLA FA I COMPLIMENTI A GANNA: "CI ABBIAMO PROVATO"

Al traguardo ad aspettare Filippo Ganna c'era anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il capo dello Stato si è complimentato col ciclista per l'argento. "Ci abbiamo provato", ha detto Ganna al presidente riferendosi alle possibilità di conquistare l'oro, con Mattarella che ha replicato: "Bene, bene dai..".

18:00 CANOA SINGOLO, IVALDI IN SEMIFINALE

Qualificazione in semifinale per Raffaello Ivaldi per la canoa singolo, con l'azzurro che si mette in tasca il pass ancor prima di disputare la seconda manche. Il tempo registrato nella prima uscita, infatti, permette al veronese 26enne di passare il turno dato che già 4 atleti hanno fatto peggio di lui (si passa col miglior tempo).

17:58 CICLISMO, ARGENTO DI GANNA NELLA CRONO: VINCE EVENEPOEL

La prima medaglia per l'Italia a Parigi 2024 arriva dal ciclismo ed è d'argento. Sotto una pioggia battente, Filippo Ganna ha chiuso la crono individuale al secondo posto a 14"92 da un super Remco Evenepoel, dominatore incontrastato della frazione contro il tempo. Terza piazza per Wout Van Aert.

17:30 TENNIS, CANCELLATI IL MATCH DI COCCIARETTO E I DOPPI AZZURRI

A causa della forte pioggia che sta cadendo sui campi del Roland Garros, gli organizzatori hanno cancellato dal programma odierno i match di Cocciaretto, Bolelli/Vavassori ed Errani/Paolini. Ancora da capire invece le sorti delle gare di Darderi ed Errani. Ad ogni modo le partite non riprenderanno prima delle 18.

17:20 CICLISMO, CRONO UOMINI: PARTITO GANNA

Filippo Ganna ha preso il via nella crono individuale di ciclismo. L'azzurro punta a una medaglia. Ad attendere Bettiol e Ganna al traguardo anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

17:15 CICLISMO, CRONO UOMINI: BETTIOL AL TRAGUARDO

Prova positiva contro il tempo per Bettiol in vista della prova in linea di sabato prossimo. Il toscano è arrivato al traguardo della crono individuale col tempo di 38:06.77 e 51 km/h di media.

17: 09 CANOA SLALOM KAYAK, HORN 15.MA DOPO PRIMA MANCHE

Stefanie Horn ha chiuso la prima manche dello slalom kayak donne al 15.mo posto. Alle 18.10 la seconda manche

16:42 SCIABOLA UOMINI, SAMELE IN SEMIFINALE

Gigi Samele è in semifinale nella sciabola maschile. Dopo un avvio complicatissimo, l'azzurro ha preso le misure all'egiziano Mohamed Amer, rimontato e vinto 15-13 tenendo i nervi saldi nel finale col nordafricano che protesta per l'ultima stoccata. Argento a Tokyo 2021, Samele in semifinale se la vedrà col coreano Oh, uno dei grandi favoriti della vigilia per l'oro.

16:33 NUOTO, FINALI 4X100 UOMINI E DONNE: I QUARTETTI AZZURRI

Il quartetto della 4x100 stile donne sarà confermato anche in finale. Per l'Italia in vasca ci saranno Morini-Tarantino-Curtis-Menicucci. Due cambi invece per la staffetta maschile per l'ultimo atto della 4x100. Miressi e Ceccon prenderanno il posto di Zazzeri e Deplano, confermati poi Conte Bonin e Frigo.

16: 30 CICLISMO, AL VIA LA CRONO MASCHILE

Dopo la crono femminile, sullo stesso percorso è iniziata la crono maschile a Parigi 2024. Per l'Italia grande attesa per le prestazioni di Alberto Bettiol e Filippo Ganna. Il primo partirà alle 16:36, il secondo alle 17:20.

16:28 RUGBY A SETTE: FINALE FRANCIA-FIJI

Saranno la Francia e le Fiji a contendersi questa sera a Saint Denis la medaglia d'oro nel rugby a sette. I Galletti hanno superato 19-5 il Sudafrica, mentre gli oceanici hanno battuto l'Australia 31-7.

16:18 SPADA, ELIMINATA SANTUCCIO

Grande delusione per l'Italia nel torneo individuale di spada femminile. L'ultima ad arrendersi ai quarti è Alberta Santuccio. L'azzurra ha perso 10-9 alla stoccata decisiva contro l'estone Differt.

16:09 JUDO, NIENTE MEDAGLIA PER SCUTTO

Niente medaglia per Assunta Scutto nel Judo. Dopo aver perso ai quarti con la giovane Babulfath, l'azzurra ha ceduto anche alla francese Shirine Boukli nel ripescaggio per andare a giocarsi il bronzo chiudendo con un deludente settimo posto.

16:03 CICLISMO, CRONO DONNE: VINCE BROWN, LONGO BORGHINI OTTAVA

Niente medaglia per Elisa Longo Borghini nella cronometro individuale femminile di ciclismo. L'azzurra ha chiuso la gara all'ottavo posto. Oro all'australiana Grace Brown, argento all'inglese Henderson, bronzo all'americana Dygert.

15:23 TENNIS, ALCARAZ AVANTI FACILE

Primo turno sul velluto anche per Carlos Alcaraz. Lo spagnolo ha travolto il libanese Habib in due set col risultato di 6-3, 6-1

15:19 TENNIS, DJOKOVIC AL SECONDO TURNO

Tutto facile per Nole Djokovic nel primo turno del torneo di singolo a Parigi 2024. Al campione serbo sono bastati 50' per sconfiggere l'australiano Ebden 6-0, 6-1.

15:14 SCIABOLA UOMINI, SAMELE VINCE IL DERBY

Gigi Samele si aggiudica il derby con Curatoli (15-12) nella sciabola e vola ai quarti di finale, dove affronterà l'egiziano Amer che ha superato il georgiano Bazadze (15-14).

15:10: CICLISMO, CRONO DONNE: AL VIA LA LONGO BORGHINI

Sotto una pioggia battente, è iniziata la gara di Elisa Longo Borghini nella cronometro individuale femminile di ciclismo.

15:08 VOLLEY, L'ITALIA BATTE IL BRASILE

Inizia bene l'Italvolley a Parigi 2024. Gli uomini di De Giorgi hanno battuto il Brasile 3-1 al termine di una gara tiratissima.

15:06 SPADA, SANTUCCIO AI QUARTI

Continua il cammino di Alberta Santuccio nella spada. Al suo esordio olimpico, l'azzurra ha battuto la francese Vitalis 15-12 e conquistato la qualificazione ai quarti di finale dove se la vedrà con l'estone Differt.

13:58 TENNIS, SWIATEK AL SECONDO TURNO

Dopo Paolini, anche Iga Swiatek stacca il pass per il secondo turno a Parigi 2024. La quattro volte vincitrice del Roland Garros ha battuto Irina Begu in due set (6-2, 7-5). Al prossimo turno incontrerà la vincente tra Podoroska e Parry.

13:49 TENNIS, PAOLINI AVANZA

Parte col piede giusto l'avventura di Jasmine Paolini a Parigi 2024. Dopo un avvio col freno a mano un po' tirato, la tennista azzurra ha ripreso in mano la gara e battuto la romena Ana Bogdan in due set (7-5, 6-3) centrando il passaggio al secondo turno. Nella prossima gara l'italiana se la vedrà con la vincente di Linette-Andreeva.

13:26 SCIABOLA UOMINI, AGLI OTTAVI DERBY CURATOLI-SAMELE

Luca Curatoli e Luigi Samele si affronteranno negli ottavi della sciabola maschile. Dopo aver battuto 15-10 rispettivamente il turco Yildirim e Gordon, gli azzurri daranno vita a un derby spettacolare al prossimo turno. Fuori invece Michele Gallo col cinese Chenpeng (6-15).

13:02 JUDO, SCUTTO KO CON LA SVEDESE BABULFATH

Assunta Scutto ha lottato sul tatami con la giovane Babulfath, ma ha dovuto cedere alla maggior freschezza della svedese e ha perso. Dopo il ko, l'azzurra accederà ai ripescaggi del pomeriggio che potrebbero portare alla medaglia di bronzo.

13:01 ITALVOLLEY IN CAMPO COL BRASILE

Sono iniziate le olimpiadi della nazionale italiana maschile di volley. Azzurri in campo contro il Brasile col sestetto iniziale Michieletto, Giannelli, Galassi, Lavia, Romano, Russo e Balaso (Libero). Brasile in campo dall'inizio con Bruno, Leal, Lucas, Lucarelli, Flavio, Darlan e Thales (Libero).

13:00 BASKET, L'AUSTRALIA BATTE LA SPAGNA

Al termine di una partita molto combattuta ed equilibrata, l'Australia ha battuto la Spagna 92-80.

12:56 CANOTTAGGIO, QUATTRO DI COPPIA: ITALIA IN FINALE

L'Italia centra il pass per la finale del quattro di coppia senior maschile nel canottaggio. Guidati dal capovoga Giacomo Gentili, Chiumento, Rambaldi e Panizza hanno chiuso col crono complessivo di 12:48 5:43.31, dietro solo al 5:41.69 dell'Olanda. In salita invece l'avventura olimpica di Nicolò Carucci e Matteo Sartori nel doppio. Dovranno invece affrontare i ripescaggi entrambi i doppi senior azzurri, sia maschile che femminile.

12:53 NUOTO, 4X100 UOMINI: ITALIA IN FINALE

Senza Ceccon e Miressi, gli azzurri della staffetta 4x100 stile soffrono in batteria, ma acciuffano la finale grazie a una seconda parte di gara in rimonta. Zazzeri, Deplano, Conte Bonin e Frigo chiudono al terzo posto la frazione e staccano il pass col sesto tempo (3'12"94). In finale Cina, Australia, Gbr, Usa, Canada, Italia, Ungheria e Germania.

12:42 NUOTO, 4X100 DONNE: ITALIA IN FINALE

Gran prova della staffetta femminile italiana nella 4x100. Le azzurre Morini, Tarantino, Curtis, Meniucci han chiuso la batteria al terzo posto, centrando l'ottavo posto generale che vale la qualificazione per la finale. In finale Australia, USA, Cina, Svezia, Francia, Canada, Gbr, Italia.

12:36 SPADA FEMMINILE, SANTUCCIO AVANTI

Dopo le eliminazioni di Rizzi e Fiamingo, l'Italia della scherma piazza la prima vittoria con Alberta Santuccio nella spada. L'azzurra ha battuto infatti 15-10 l'atleta di Singapore Abdul Rahman e centrato il pass per gli ottavi. Alberta Santuccio sarà impegnata alle 14.35 sulla pedana gialla contro la francese Caroline Vitalis.

12:22 NUOTO, 400 SL UOMINI: OUT LAMBERTI E DE TULLIO

Gara complicata per Matteo Lamberti e Marco De Tullio nel 400 stile libero. Gli azzurri hanno chiuso rispettivamente al settimo (3’48″38) e al sesto posto (3’47″90) la rispettiva batteria restando fuori dai giochi per il passaggio del turno.

12:09 SPADA FEMMINILE, OUT ANCHE LA FIAMINGO

Altra amarezza in pedana per la azzurre della scherma. Dopo la Rizzi, anche Rossella Fiamingo è stata infatti eliminata nella spada. Fatale per l'azzurra l'ultima stoccata contro l'americana Cebula (14-15).

12:01 TUFFI, SINCRO DONNE 3 M: PELLACANI-BERTOCCHI QUARTE

Termina ai piedi del podio la gara di Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi nella finale del sincro femminile dai tre metri. Le azzurre hanno concluso al quarto posto col punteggio di 293.52 con qualche rimpianto per l'ultimo tuffo. Oro alle cinesi Chang Yani e Chen Yiwen con 337.68 punti, argento per le americane Bacon/Cook con 314.64 e bronzo per Harper/Mew Jensen (302.28).

11:57 NUOTO, 100 RANA UOMINI: MARTINENGHI E VIBERTI IN SEMIFINALE

Missione compiuta per Nicolò Martinenghi e Ludovico Viberti nelle batterie dei 100 rana. I due azzurri si sono infatti qualificati per le semifinali. Martinenghi ha chiuso al terzo posto la sua batteria con 59"39, Viberto al quinto posto della sue batteria con 59"94. Qin deludente con 59″58, fuori Sun. Questi i qualificati per le semifinali: Corbeau, Peaty, Shymanovich, Kamminga, Wilby, Imoudu, Matzerath, Martinenghi, Qin, Fink, Reitshammer, Yong, Somov, Swanson, Viberti, Polonsky.

11:52 TIRO A SEGNO, PISTOLA 10 M: NILO MALDINI E MONNA IN FINALE

Federico Nilo Maldini e Paolo Monna si sono qualificati per la finale a otto della Pistola da 10 metri. I due azzurri si sono qualificati rispettivamente col secondo e quinto posto. La finale si disputerà domenica.

11:48 JUDO 48 KG DONNE: SCUTTO AI QUARTI

Assunta Scutto si qualifica ai quarti di finale nel judo categoria 48 kg. L'azzurra ha battuto la statunitense Maria Celia Laborde. Al prossimo turno la Scutto dovrà vedersela con la giovane svedese Babulfath.

11:38 NUOTO, 400 SL DONNE: LE FINALISTE

Dopo le batteria, si sono qualificate alla finale dei 400 stile donne Ledecky, Titmus, Fairweather, McIntosh, Perkins, Madden, Costa, Gose.

11:36 VOLLEY, GERMANIA BATTE GIAPPONE

La Germania batte il Giappone al quinto set al termine di una gara tirata e spettacolare.

11:26 CARABINA 10 M A SQUADRE MISTA: ORO ALLA CINA

E' della Cina la prima medaglia d'oro delle Olimpiadi di Parigi 2024: la coppia Sheng-Huang ha vinto la gara della carabina 10 metri coppia mista, superando in finale Keum-Park (Corea del Sud). Il bronzo è andato al Kazakistan con la coppia Le-Satpayev.

11:19 NUOTO, 100 FARFALLA DONNE: SQUALIFICATA SCOTTO DI CARLO, OUT COCCONCELLI

Niente semifinali per Viola Scotto di Carlo e Costanza Cocconcelli nei 100 farfalla. La prima azzurra è stata squalifica per un'irregolarità ancora tutta da chiarire, la seconda invece ha chiuso all'ultimo posto la sua batteria. Le semifinaliste dei 100 farfalla donne sono: Zhang, Hirai, Huske, Walsh, McKeon, Koehler, Mac Neil, Perkins, Seemanova, Wattel, Vanotterdijk, Hansson, Gallagher, Ikee, Giele, Macinnes.

11:14 SPADA FEMMINILE, ELIMINATA GIULIA RIZZI

Inizia male il torneo olimpico della scherma italiana. Giulia Rizzi, una delle pretendenti a una medaglia, è stata infatti eliminata ai sedicesimi di finale dalla polacca Alicja Klasik. Partita male, l'azzurra è stata battuta 11-12 alla stoccata supplementare dopo una grande rimonta.

11:11 JUDO 60 KG: CARLINO FUORI AGLI OTTAVI

Niente impresa agli ottavi per Andrea Carlino nel Judo 60 Kg. L'azzurro ha perso al golden score contro il fortisismo atleta di Taiwan Yang Yung-wei.

11:04 PRIMA MEDAGLIA! KAZAKISTAN BRONZO NEL TIRO A SEGNO

Assegnata la prima medaglia di Parigi 2024. La coppia mista del Kazakistan formata da Alexandre Le e Islam Satpayev vince il bronzo nella gara di carabina ad aria compressa da 10 metri, battendo per 17-5 i tedeschi Maximilian Ulbrich e Anna Janssen. Si tratta della prima medaglia olimpica del Kazakistan nel tiro a segno dal 1996.

10:40 PALLAMANO: SPAGNA-SLOVENIA 25-22

La Spagna batte la Slovenia 25-22 al termine di una gara tirata e molto equilibrata.

10:10 JUDO 60 KG: CARLINO AGLI OTTAVI

Missione compiuta per Andrea Carlino nel Judo 60 kg. L'azzurro si è imposto nel primo match al golden score contro Katz guadagnandosi la qualificazione agli ottavi. Ora dovrà vedersela col favorito, l'atleta di Taiwan Yang Yung-wei.

10:00 CARABINA MISTA: ITALIA 17.MA E FUORI DALLA FINALE

Hanno chiuso al 17esimo posto, e quindi fuori dalle finali per il podio, gli azzurri della carabina 10 metri coppia mista, Barbara Gambaro e Danilo Dennis Sollazzo. Il loro punteggio finale nelle qualificazioni della gara che dovrebbe assegnare il primo oro di Parigi 2024 e' stato di 625.4, molto lontano dalla coppia di Cina (632.2) e Repubblica di Corea (631.4) che si sfideranno nella finale per l'oro. Quella del bronzo sara' invece tra Germania e Kazakistan.

9:55 CANOTTAGGIO: BATTERIE SINGOLO UOMINI

Di seguito le squadre qualificate dopo le batterie del singolo uomini: Nuova Zelanda, Grecia, Egitto, Romania, Croazia, Lituania, Olanda, Giappone. Belgio, Nazionale degli Atleti Individuali Neutrali, Stati Uniti, Brasile, Germania, Uruguay, Cuba, Danimarca, Bulgaria e Ungheria

9:33 LA COREA DEL SUD DIVENTA "DEL NORD", SEUL PROTESTA

La Corea del Sud ha protestato dopo una gaffe durante la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Parigi, durante la quale i suoi atleti sono stati presentati come nordcoreani, costringendo il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) a chiedere scusa. Quando la delegazione sudcoreana è arrivata in barca sulla Senna come 48/a nazione partecipante, gli speaker l'hanno presentata come "Repubblica democratica popolare di Corea" in francese, poi come "Repubblica democratica popolare di Corea" in inglese, usando in queste due lingue il nome ufficiale della Corea del Nord. Il Ministero dello Sport sudcoreano "si rammarica dell'annuncio fatto durante la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, durante la quale la delegazione sudcoreana è stata presentata come squadra nordcoreana", ha dichiarato in un comunicato stampa.



9:20 PIOGGIA FORTE: POSTICIPATE LE GARE DI SKATE

Piove forte su Parigi, e gli organizzatori dei Giochi sono stati costretti a posticipare a martedi' le gare di skateboard. Eliminatorie e finali erano previste per oggi, ma gli organizzatori hanno annunciato lo spostamento di 48 ore, quando le previsioni danno la fine del maltempo

8.35 GAMBARO-SOLLAZZO I PRIMI AZZURRI IN GARA

Sono Barbara Gambaro e Danilo Denis Sollazzo i primi azzurri in gara nel tiro a segno, qualificazioni carabina 10 metri squadra mista.



8:30 VOLLEY, DE GIORGI: "IO E VELASCO UNITI PER L'ORO CHE CI MANCA"

"La mia Italia viene da un percorso di eccellenza di tre anni ma continuo a pensare all'Europeo perso a Roma. Non deve ripetersi più". Parole del ct dell'Italvolley maschile Fefé De Giorgi in vista del debutto olimpico di oggi contro il Brasile. "Io e Velasco uniti a Parigi per quell'oro che ci manca", titola Repubblica nelle pagine sportive.