Parigi 2024, Volley: l'Italia batte il Brasile al debutto  

PARIGI 2024

Ottimo esordio per gli azzurri di De Giorgi, che si impongono per 3-1

© Getty Images Inizia con un successo l'avventura dell'Italvolley maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024. La formazione del ct De Giorgi si impone 25-23, 27-25, 18-25, 25-21 sul Brasile, prendendosi la vetta nel gruppo che comprende anche Polonia ed Egitto, prossima avversaria. Gli azzurri si aggiudicano un match equilibrato, trascinati da Yuri Romanò che mette a referto 20 punti, mentre sono 13 per Alessandro Michieletto e 12 per Daniele Lavia.

Ottimo debutto alle Olimpiadi per l'Italvolley, che batte 3-1 il Brasile e parte nel migliore dei modi in un girone ostico che comprende anche la Polonia, oltre all'Egitto prossimo avversario martedì 30 luglio. Finisce 25-23, 27-25, 18-25, 25-21 in favore della Nazionale, che si prende dunque il primo posto. In Francia va in scena un match molto equilibrato, che gli azzurri si aggiudicano sui dettagli, soprattutto per quanto riguarda i primi due set. In avvio, infatti, il parziale sembra subito volgere in favore di Michieletto e compagni, che volano sul 17-14 ma vengono raggiunti sul 20-20. La parità persiste fino al 23-23, poi i muri di Russo e Lavia valgono il 25-23. Nel secondo, gli azzurri sprecano sul 24-21 e un set point ce l'ha addirittura il Brasile, che però sbaglia in battuta e spiana la strada al 27-25 dell'Italia.

Sul 2-0, i verdeoro hanno una grande reazione e dominano il terzo: prima il 12-7 di parziale, poi il 19-12 che vale una seria ipoteca sul 2-1 nel conto dei set, reso "ufficiale" dal 25-18. Nel quarto, però, è sempre l'Italia a controllare, con l'allungo decisivo che arriva nel finale. Dal 20-18 passa al 24-20, procurandosi quattro match point: il primo sfuma dopo l'errore al servizio di Michieletto, ma Saatkamp restituisce il favore e sancisce il 25-21 per l'Italia. Un ottimo debutto condito dai 20 punti di Yuri Romanò, dai 13 di Alessandro Michieletto e dai 12 di Daniele Lavia, mentre ai verdeoro non bastano i 25 di un super Darlan Ferreira: servirà l'impresa contro la Polonia. All'Italia, invece, "solo" il compito di battere il non irreprensibile Egitto per arrivare all'ultima giornata con la possibilità di lottare per il primo posto.

"Era importante cominciare vincendo sapendo che le partite d'esordio in tutte le competizioni sono complicate con qualsiasi avversario perché entra in ballo la voglia di giocare dopo tanta attesa. Normale quindi Vedere che ci fosse un pochino di nervosismo. Era importante rompere il ghiaccio nel migliore dei modi e noi ce l'abbiamo fatta. Lo avevo dichiarato alla vigilia: un'Italia-Brasile non era un esordio facile né per noi, né per loro". Così il ct dell'Italvolley Ferdinando De Giorgi, dopo il successo all'esordio olimpico ai Giochi di Parigi contro il Brasile. "Io sono soddisfatto per come I ragazzi hanno affrontato la situazione, hanno giocato con grande personalita' soprattutto nel quarto set. La cosa che mi è piaciuta di più è stata la capacità di questa squadra di compensarsi e di aiutarsi. Ci sarà sempre bisogno di queste compensazioni. Nessuna partita sarà semplice e tutte andranno affrontate con la massima attenzione".