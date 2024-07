Tamberi sulla fede persa: "Buon auspicio per un oro anche più grande"

LE SCUSE ALLA MOGLIE

Il campione italiano si scusa con la moglie Chiara dopo aver perso l'anello nella Senna durante la cerimonia d'apertura: "Se tu vorrai lanceremo anche la tua nel fiume e avremo una scusa in più per rinnovare le promesse"

"Mi dispiace amore mio, mi dispiace da morire. Troppa acqua, troppi kg persi negli ultimi mesi o forse l'incontenibile entusiasmo di quello che stavamo facendo. Probabilmente tutte e tre le cose, resta il fatto che io l'ho sentita sfilarsi, l'ho vista volare...", inizia così il post che Gianmarco Tamberi ha dedicato a sua moglie Chiara dopo che ieri, durante la cerimonia d'apertura dei Giochi Olimpici a Parigi, ha perso la fede nuziale nella Senna. Il tutto è successo mentre sventolava energicamente il tricolore con le mani bagnate dalla pioggia. "Perso un oro ne trovi un altro", gli hanno detto i giocatori della pallanuoto maschile, aggiungendo che se serve testimonieranno con la moglie Chiara Bontempi. Parole che sono suonate come una magra consolazione, e questo Gimbo lo sà bene. Non aveva tardato ad arrivare la reazione social della moglie subito dopo la notizia: foto del marito nelle storie con un emoticon triste e i mille messaggi che le sono arrivati sulla veridicità delle immagini. Cosa penserà ora?

© instagram

Una cosa è certa, il campione italiano ha cercato di, dedicandoe sottolineando ilnascosto dietro a questo brutto episodio: "L'ho seguita con lo sguardo fino ad averla vista rimbalzare dentro la barca. Un tintinnio di speranza... Ma il rimbalzo purtroppo era nella direzione sbagliata e fluttuando più di mille volte in ariacome se quello fosse l'unico posto dove volesse stare. Pochi attimi che sono durati un infinità. Ma se proprio doveva succedere,- ha sottolineato Tamberi -, volata via mentre cercavo didurante la cerimonia d'apertura dell'evento sportivo più importante al mondo", ha spiegato.

"Se avessi dovuto inventare una scusa", scherza il campione olimpico e cerca così di consolare la moglie Chiara. I due, a coronamento di una storia d'amore iniziata. "Penso che possa esserci undietro al misfatto di ieri ecosì che loroe noi avremo una scusa in più per, come mi hai sempre chiesto,", questa la proposta da brividi alla compagna, che sicuramentee a tutti coloro che hanno visto questa romantica dedica d'amore dell'atleta. Tamberi ha poi concluso: ". Che sia diper tornare a casa con". E noi glielo auguriamo. L'amore ha già trionfato, ora aspettiamo che trionfi anche il suo immenso talento alle Olimpiadi, e che porti a casa una medaglia.