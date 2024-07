Olimpiadi 2024, tennis: Jasmine Paolini vola al secondo turno

PARIGI 24

L'azzurra parte male ma batte Bogdan: finisce 7-5, 6-3 per la finalista di Roland Garros e Wimbledon

Paolini, debutto ok a Parigi: adesso il secondo turno



















Inizia nel migliore dei modi l'avventura al torneo olimpico di Parigi 2024 di Jasmine Paolini. La finalista di Roland Garros e Wimbledon parte a rilento, ma alla fine riesce a dominare contro la romena Ana Bogdan e a imporsi con il punteggio di 7-5, 6-3. La numero 5 al Mondo, che al secondo turno attende una tra la polacca Linette e la russa Andreeva, va sotto di un break, ma rimonta nel primo set per poi controllare nel secondo.

Dopo la finale del Roland Garros, Jasmine Paolini torna nel migliore dei modi sulla terra rossa parigina e batte 7-5, 6-3 Ana Bogdan, partendo forte nel torneo olimpico di Parigi 2024. L'azzurra, reduce anche dal secondo posto a Wimbledon, impiega 1 ora e 40 minuti per avere la meglio sulla romena, che sogna il colpaccio in apertura. Con un doppio break, infatti, si porta sul 4-1 e sembra ipotecare il primo set, ma la reazione dell'italiana è veemente e porta al 4-4. Bogdan è in difficoltà e deve annullare un set point sul 5-4, poi cede al dodicesimo game: 7-5 e vantaggio per Paolini. Jasmine non si ferma e parte fortissimo nel secondo: sale sul 3-1, annulla una palla break e ne ha poi tre a disposizione per portarsi addirittura sul 5-1 e chiudere i giochi. La numero 96 della classifica Wta resiste e porta a casa il turno in battuta, ma è solo un rimandare l'inevitabile: al momento di servire per il match, Jasmine Paolini non sbaglia e chiude sul 7-5, 6-3. Si aprono dunque le porte del secondo turno per l'azzurra e numero 5 al Mondo, principale speranza di medaglia per l'Italia nel tennis: ora, l'avversaria sarà una tra la polacca Magda Linette e la russa Mirra Andreeva.