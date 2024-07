Tennis: Berrettini trionfa anche a Kitzbuhel

TENNIS

Il romano vince 7-5, 6-3 la finale contro Gaston: è il secondo torneo di fila dopo quello conquistato a Gstaad

© Getty Images Continua l'inarrestabile cavalcata di Matteo Berrettini: dopo il trionfo a Gstaad, il romano si aggiudica anche il torneo di Kitzbuhel, il decimo conquistato in carriera. Sulla terra rossa austriaca, il classe 1996 si impone 7-5, 6-3 sul francese Hugo Gaston. Decisivi i quattro break, in particolare i tre consecutivi nel corso del secondo set. L'italiano, numero 50 della classifica Atp, ha ora un record di dieci successi di fila.

Da un 7-5, 6-3 a un altro che fa emozionare l'Italia: dopo Jasmine Paolini a Parigi 2024, Matteo Berrettini batte Hugo Gaston, conquistando anche il torneo di Kitzbuhel. Quello sulla terra rossa austriaca è il secondo successo consecutivo dopo quello di Gstaad. E la prestazione fa capire come il classe 1996 sia sulla strada per un pieno recupero, e non solo perché si tratta del decimo incontro vinto se si considerano i due tornei. Nel primo set, infatti, gestisce il servizio mettendo in difficoltà il transalpino, che deve annullare una palla break sul 4-3. La seconda, però, è quella buona per Berrettini, che chiude il primo set sul 7-5.

Il momento decisivo arriva invece nel secondo, quando dal 2-2 con un doppio break il romano si porta sul 5-2. Sembra finita, ma al momento di servire per il match Gaston trova il primo break, andando sul 5-3. Si tratta, tuttavia, di una giocata a sé stante, perché nel successivo game arriva il terzo break consecutivo che vale il 7-5, 6-3 in favore dell'italiano. Per Matteo Berrettini è il decimo torneo Atp in carriera, il secondo in sette giorni, dato che aveva vinto anche a Gstaad, in Svizzera, sempre sulla terra rossa. E l'Italia sorride: anche se non è a Parigi per le Olimpiadi, la squadra azzurra sta ritrovando il martello che ha raggiunto la finale a Wimbledon nel 2021.