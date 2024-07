La Roma sempre più vicina a Dovbyk: offerti 32 milioni al Girona, l'Atletico si allontana

MANOVRE GIALLOROSSE

I giallorossi hanno formulato una proposta ufficiale per l'attaccante ucraino, l'agente allontana la pista spagnola: "Lì non abbiamo visto un progetto serio per lui"

La Roma è sempre più vicina ad Artem Dovbyk. Il club giallorosso vuole arrivare a tutti i costi all’attaccante ucraino, rivelazione dell'ultima Liga, e sorpassa ufficialmente l'Atletico Madrid, che ormai sembra fuori dai giochi. I Colchoneros, nei giorni scorsi, sembravano aver trovato l'accordo con il club catalano, disposti a pagare la clausola rescissoria di 40 milioni di euro... ma qualcosa è andato storto. Il giocatore sin da subito ha deciso di sposare il progetto giallorosso, preferendo un trasferimento a Roma. Oggi è arrivata anche la conferma con le parole dell'agente di Dovbyk, Alex Lundovsky, che ha spiegato la situazione a Ukrfootball, mettendo un punto alla pista spagnola: “L’Atletico Madrid è un grande club, ma lì non abbiamo visto un progetto serio per lui. La loro offerta è molto più bassa in termini finanziari se paragonata alle altre proposte”, ha concluso.

Vedi anche roma Roma, è fatta per Soulé, si chiude Dovbyk. Dahl nella Capitale per visite e firma La Roma dunque ne ha approfittato e, secondo quanto riportato da Sky Sport, avrebbe presentato al Girona la prima offerta ufficiale. Ghisolfi ha messo sul tavolo 32 milioni di euro più bonus. Il bomber ucraino, nel frattempo, non è stato schierato titolare nell’amichevole che la squadra spagnola ha disputato contro l’Espanyol, terminata 0-0. L'ennesimo segnale che qualcosa si sta muovendo, importante in chiave mercato. Ormai c'è solo la Roma, con cui Dovbyk ha già raggiunto un accordo economico. I giallorossi continueranno a trattare con il club iberico fino al raggiungimento dell'accordo, non hanno intenzione di mollare. L'addio è imminente, De Rossi può iniziare a gustarsi questo nuovo colpo dopo Soulé.