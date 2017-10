Serie B: poco spettacolo al Liberati, Ternana-Carpi finisce 0-0

30 ottobre 2017

Primo tempo avaro di emozioni al Liberati di Terni. Tutte e due le squadre cercano più a difendersi che attaccare e ne esce fuori una partita molto noiosa. Sono i padroni di casa, anche per ragioni di classifica a cercare di più il vantaggio, ma le occasioni migliori arrivano solo nel finale della prima frazione. Al 38' minuto con il destro di Tremolada che su un cross da sinistra di uno scatenato Favalli spreca tutto solo alzando troppo la mira. Ancora Tremolada tre minuti dopo ci riprova da punizione senza però impensierire Colombi. Al 43' è la volta di capitan Defendi che si crea lo spazio per calciare grazie a un ottimo spunto ma il suo tiro viene deviato sfiorando l'incrocio dei pali. Gli ospiti si affidano solo al contropiede senza però rendersi mai pericolosi, così si va tutti negli spogliatoi sullo 0-0.



Nella ripresa le dinamiche della partita sono le stesse con i padroni di casa che gestiscono il possesso palla cercando di costruire le azioni migliori. Al 68' arriva il clamoroso palo di Montalto che su assist di Tremolada gira di testa a portiere battuto ma il legno salva il Carpi. Nell'occasione l'attaccante umbro si fa anche male ed è costretto a lasciare il campo dopo appena 15 minuti dal suo ingresso. Altra occasione per gli umbri all'80' con la punizione ancora di Tremolada che costringe alla grande parata Colombi. E' l'ultimo squillo del match che si conclude sul risultato di 0-0 dopo cinque minuti di recupero. La Ternana nonostante il dominio territoriale si deve accontentare di un solo punto rimanendo ancorata in fondo alla classifica con 12 punti, mentre il Carpi sale a quota 16.