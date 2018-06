Serie B, playoff: Cittadella-Frosinone finisce 1-1

06/06/2018

Una partita tesa, nervosa, tra due squadre intente a superarsi sin dalle prime battute di gioco. La prima semifinale playoff di Serie B, con la gara di andata del Tombolato tra i padroni di casa del Cittadella e il Frosinone di Longo non ha deluso le attese. Pronti, via e le emozioni non mancano: a passare in vantaggio, però, sono i ciociari che segnano al 17' grande ad un inserimento di Paganini, bravo a risolvere una furibonda mischia in area nata dopo un calcio d'angolo di Ciano. Poco dopo il Cittadella protesta per un contatto sospetto in area ospite tra Strizzolo e Matteo Ciofani, ma l'arbitro lascia correre. Al 24' Kouamé approfitta di un retropassaggio sbagliato e si invola solo davanti a Vigorito, ma inciampa e l'occasione sfuma. Un minuto dopo simulazione di Settembrini. Al 29' occasionissima per il Frosinone con Paganini che approfitta di un malinteso della difesa di casa, ma una volta solo a porta spalancata arriva l'intervento di Adorni che salva tutto. Al 34' altra occasione per i ciociari ma prima Ciano spara sul portiere Alfonso, poi Sammarco non riesce a gonfiare la rete. Al 42' con un po' di fortuna Chiaretti trova il gol del pareggio per il Cittadella: schema da rimessa laterale, diagonale mancino che carambola su due difensori ospiti prima di andare in rete.



Si va alla pausa sul risultato di 1-1 e nella ripresa è più battaglia agonistica che tecnica, con le due squadre che si dimenticano dello spettacolo per dar spazio alla concretezza: ben otto gli ammoniti di una sfida nervosa. Il Cittadella prova a spingere alla ricerca del gol del vantaggio: ci prova al 52' con un cross velenoso di Settembrini, poi al 57' con Adorni che da due passi non centra lo specchio della porta. Pian piano i ritmi si abbassano. Al triplice fischio il pareggio è confermato, con il Frosinone che domenica sera nella sfida di ritorno potrà contare anche sul pareggio per volare in finale. Per il Cittadella sarà obbligatorio vincere per continuare a sognare.