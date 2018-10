Serie B, Pescara da incubo: il Padova trova il pari nel recupero

02/10/2018

Il Pescara sogna la vetta della B, ma sulla sua strada trova un Padova che in casa concede pochissimo: quattro punti conquistati e solo una rete subita nelle prime due sfide interne contro Venezia e Cremonese. Il successo per la squadra di Bisoli manca però da un mese, con due ko arrivati nelle ultime tre uscite. Il Pescara di Pillon arriva invece al fischio d’inizio ancora imbattuto, ma con solo due pari raccolti tra le trasferte di Brescia e Cremona. La voglia di portarsi al comando della classifica si vede da subito per gli ospiti, che si rendono pericolosi con Mancuso per due volte nei primi dieci minuti. Dopo la fiammata iniziale del Pescara nasce una lunga fase di studio interrotta solo da due tentativi dei padroni di casa con Bonazzoli, che si vede respingere la conclusione, e Pulzetti, il cui tiro a giro termina di poco sul fondo. Ci pensa Brugman al 26’ a rompere lo stallo: il capitano del Pescara cambia la storia della partita con un calcio piazzato dai 20 metri, la traiettoria è perfetta e si insacca alle spalle di Merelli per il vantaggio ospite. Il Padova sbanda e solo l’eccessivo altruismo di Antonucci in area evita il raddoppio poco dopo la mezz’ora, poi al Pescara non resta che amministrare fino alla fine del primo tempo controllando le poche folate offensive dei padroni di casa.

A inizio ripresa Bisoli prova a cambiare le carte in tavola inserendo Cisco per Pulzetti, ma il Padova va subito al tappeto: Gravillon viene atterrato in area, dal dischetto si presenta Mancuso che non sbaglia facendo volare il Pescara. Al 50’ per il Padova la montagna da scalare diventa altissima. Il subentrato Cisco prova subito a riaprire i giochi superando Campagnaro in velocità e concludendo a incrociare, ma Fiorillo si salva deviando sul palo. La partita si blocca fino al quarto d’ora finale, quando Bonazzoli e Mancuso creano un’occasione per parte con due conclusioni troppo centrali. Il Padova prova ad alzare il baricentro e nei minuti di recupero trova la rimonta clamorosa: Cisco con un mancino dalla distanza riapre i giochi al 90’, Fiorillo evita poco dopo la beffa su una deviazione di Gravillon, ma al 95’ su cross di Capello e conclusione di Capelli arriva il tacco di Cappelletti che firma il 2-2 finale. Il Padova strappa un punto e vola a quota 6, il Pescara con 12 punti resta alle spalle della capolista Verona.