Perugia, furto nello spogliatoio mentre è in campo con il Brescia

7 marzo 2018

Furto nello spogliatoio del Perugia al Curi mentre la squadra era in campo nel recupero della 7.a di ritorno di Serie B contro il Brescia (2-0 finale). Ad accorgersi dell'accaduto sono stati giocatori e tecnici tornando negli spogliatoi alla fine del primo tempo. Dagli armadietti e dalle borse erano stati rubati portafogli, effetti personali, materiale elettronico, monili e preziosi. Il bottino ammonterebbe a diverse decine di migliaia di euro.

Sul furto sono in corso indagini, coperte dal riserbo, da parte della polizia, che ha identificato le persone presenti nell'area degli spogliatoi. I ladri avrebbero portato via anche un orologio particolarmente costoso. Dai primi rilievi non sono emersi segni di effrazione su porta e finestre dello spogliatoio del Perugia e nulla è risultato mancare da quello del Brescia.