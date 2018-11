Serie A, Udinese-Milan 0-1: Romagnoli decisivo al 97'

04/11/2018 di CESARE ZANOTTO

LA PARTITA

Due zampate in quattro giorni per quattro punti - conquistati nel recupero - che consegnano al Milan una nuova classifica intorno alla quale costruire la stagione. Bisogna partire dalla fine per raccontare una serata che conferma i rossoneri in piena zona Champions, con gli stessi punti della Lazio e cinque in più della Roma. La "zona Romagnoli" colpisce anche alla Dacia Arena, dove stavolta il capitano rossonero incassa il jackpot grazie a un sinistro all'angolino al minuto 97. Un gol voluto, cercato e ragionato, con la palla sradicata dai piedi di Troost-Ekong e poi scaricata su Cutrone, che è bravo a trovare al centro Suso; a questo punto lo spagnolo la appoggia a Romagnoli, che poi duetta ancora con Suso in attesa del varco giusto che vale al Milan lo 0-1 e, soprattutto, la quinta vittoria nella ultime sei partite di campionato.



La sfida a Udine è piena di ritmo sin dall'avvio. Gli uomini di Velazquez partono forte e nei primi 20' hanno quattro occasioni per sbloccare il risultato. Il 3-4-1-2 bianconero prevede De Paul alle spalle di Lasagna e dell'ottimo Pussetto, che interpreta bene la gara ed è impreciso soltanto nella fase conclusiva. Il Milan regge l'urto ed è bravo a non subire l'uscita di scena di Higuain, colpito alla schiena e costretto al forfait al 35' del primo tempo. Gattuso, al posto del Pipita, inserisce Castillejo e modifica l'assetto, visto che lo spagnolo si piazza alle spalle di Cutrone non dando riferimenti ai padroni di casa. Una mossa che crea parecchie difficoltà all'Udinese, che al 43' rischia di andare sotto quando Cutrone parte in verticale ma trova l'ottima risposta di Musso.



La squadra di Velazquez cala fisicamente nella seconda parte del match e il Milan, affamato e ben messo in campo, sale di giri a caccia del colpo risolutore. Castillejo e Suso hanno diverse opportunità per spezzare l'equilibrio, ma diversi errori banali e alcuni grandi interventi di Musso consentono all'Udinese di restare in partita fino a pochi secondi dal gong. Al 94' Nuytinck viene espulso per un fallo da dietro su Castillejo: la prima grande crepa che prepara lo squarcio firmato Romagnoli, per un Milan da battaglia che incarna al meglio lo spirito del proprio condottiero in panchina.