Serie A, Udinese-Lazio 1-2: decidono i gol di Acerbi e Correa

26/09/2018 di LUCIANO CREMONA

Il modo migliore per prepararsi al derby di sabato, portando a casa tre punti e riuscendo anche a far riposare i pezzi da novanta e dando minuti a chi in questa stagione aveva visto il campo solo per degli spezzoni. La missione della Lazio di Simone Inzaghi a Udine è riuscita al 100%. E poco importa se la prestazione non sia stata superlativa. Le difficoltà dei turni infrasettimanali sono tante e note, cambiare cinque uomini rispetto all'ultima vittoria non è proprio un passaggio scontato. Eppure alla Lazio è bastato un tempo, il secondo, giocato a ritmo più alto per avere la meglio dell'Udinese, che si è svegliata solo nel finale e ha rischiato in un paio di occasioni di ottenere un pareggio che forse avrebbe meritato.



La testa al derby di sabato, come detto: cinque cambi rispetto alla vittoria sul Genoa ma soprattutto sia Immobile che Milinkovic-Savic in panchina. Il turnover dell'Udinese è più ridotto, con Machis e Barak al posto di Behrami e Pussetto. Il primo tempo è una battaglia di nervi e muscoli, più che di gioco. Poche occasioni, meccanismi che non funzionano: Lasagna non viene mai innescato, Correa - alla prima da titolare con la Lazio - è vivace ma non trova le misure. I colpi di testa di Luis Alberto e Parolo sono gli unici squilli biancocelesti, con l'Udinese che punge solo con la punizione di De Paul, parata da Strakosha.



Ecco: una delle chiavi del successo della Lazio è proprio quella delle parate del portiere albanese, tutte nel duello personale con Fofana, il migliore della squadra di Velazquez. Inserimenti costanti e destri al veleno. Sullo 0-0 ad inizio ripresa, quando non era ancora passato un minuto, il volo più bello del portiere della Lazio, all'incrocio, a sventare il destro di Fofana. Situazioni che si ripropongono anche sullo 0-1, sullo 0-2 e nel recupero: stessi protagonisti e stessi risultati.



In mezzo ci sono i gol vittoria della Lazio. Figli forse della spinta data dai nuovi entrati: al 56' entrano Durmisi e Immobile, la pressione biancoceleste inizia a farsi sentire. Tutta la squadra gioca più alta e feroce e magicamente arrivano i gol. Forse un po' casuale, il primo, arrivato sulla punizione di Luis Alberto: tutti la bucano, Scuffet respinge come può e Acerbi torna al gol in A, trovando il primo sigillo in biancoceleste. Una prima volta bissata poco dopo da Correa: serie di finte su Larsen che alla fine viene superato dall'argentino che fulmina Scuffet da due passi.



Tutto finito? Neanche per sogno. L'Udinese non è più quella dell'anno scorso. E anche il pubblico caldissimo e numeroso della Dacia Arena lo intuisce. I cambi di Velazquez ridanno vita ai friulani che all'80' si spellano le mani per la magia di Nuytinck: una semi-rovesciata al volo da impazzire, sporcata dalla deviazione di Badelj che mette fuori causa Strakosha. Nel finale lo stadio è una bolgia. Piovono i gialli, alla fine ben 8, e Strakosha che prima viene graziato da Teodorczyk in spaccata e poi deve ri-superarsi su Fofana. Finisce 1-2, con i biancocelesti che salgono a quota 12 imponendo il passo per la zona Champions e preparando il derby con la Roma al meglio