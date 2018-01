Serie A, la moviola del campionato

27 gennaio 2018

Chievo-Juventus, arbitro Maresca

Contestata dal Chievo l'espulsione di Bastien. Al 35' prima ammonizione per il centrocampista gialloblù, che con il piede colpisce l'interno coscia destro di Asamoah. Dopo due minuti trattenuta evidente dello stesso Bastien su Asamoah. Inevitabile il secondo giallo. Secondo l'ex arbitro Bergonzi, l'espulsione è giustissima. Nell'espulsione di Cacciatore al 61', l'arbitro Maresca - dichiara Bergonzi - ha applicato il regolamento. Su cross dalla sinistra, Cacciatore cade dopo un contatto con Asamoah e resta a terra dolorante alla schiena. Il gioco prosegue: è nella facoltà dell'arbitro far proseguire il gioco. L'arbitro intanto chiede l'intervento dei sanitari: una volta che entrano in campo, da regolamento, l'arbitro è tenuto a far uscire dal campo il giocatore. Cacciatore fa il gesto delle manette davanti e dietro: gesto plateale. L'arbitro non può far altro che mandarlo fuori.