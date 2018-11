Serie A, Juventus-Cagliari 3-1: i bianconeri tornano a +6 sulla seconda Dybala, l'autorete di Bradaric e Cuadrado decidono il match. Joao Pedro per i sardi Facebook

03/11/2018 di MAX CRISTINA

La Juventus non sbaglia e nell'anticipo serale dell'11a giornata di Serie A ha battuto 3-1 il Cagliari, riportandosi a +6 su Inter e Napoli. Match sbloccato dopo 42 secondi da Dybala, bravo nel dribblare i due centrali rossoblù e fortunato a trovare l'angolino scivolando. Al 36' il pareggio di Joao Pedro per il Cagliari, ma due minuti più tardi è un'altra scivolata a battere Cragno con la sfortunata autorete di Bradaric. All'87' tris di Cuadrado.

LA PARTITA Dieci vittorie e un pareggio, 31 punti in undici partite e un messaggio forte e chiaro per l'Italia ma ben ascoltabile dall'Europa. La Juventus così forte in un campionato non era mai partita e aggiungendo a questo bottino il percorso netto in Champions, c'è poco spazio per le interpretazioni. La risposta alle goleade di Napoli e Inter è arrivata sul campo, soffrendo - e non poco - contro un buon Cagliari, ma portando a casa un 3-1 che mantiene a distanza di sicurezza le concorrenti. Con il lusso di lasciare a secco Ronaldo, ma anche di affrontare più di una difficoltà contro l'intraprendenza dei sardi uscendone comunque indenni. Il gol di Cuadrado che ha chiuso i conti è stato l'esempio perfetto: bianconeri in difficoltà e vicini a subire il gol del 2-2 da Pavoletti e poi, pochi secondi dopo, a festeggiare il gol vittoria ribaltando azione, scenario, momento. Letali.



Certo il gol dopo 42 secondi di Dybala sembrava lasciar presagire a tutta un'altra risposta alle cinquine delle dirette avversarie, ma in questo è stato bravo il Cagliari di Maran a giocarsela con le proprie armi di gioco e intensità, contro una corazzata fortissima e anche un pizzico di sfortuna. Il gol immediato della Joya è un mix tra una perla e una comica, con l'argentino bravissimo a saltare la coppia di centrali Pisacane-Ceppitelli con una finta ma altrettanto fortunato a battere Cragno scivolando poco prima di calciare, ingannando l'estremo difensore rossoblù. Dopo il vantaggio però la Juventus ha abbassato il ritmo permettendo al Cagliari di prendere coraggio sfiorando il gol con Pavoletti - bravissimo Szczesny a chiudere la porta - e trovando il pari al 36' con una bella giocata di Joao Pedro, bravo a controllare in area superando Cancelo e il portiere polacco. Parità che, come a inizio partita, è durata pochissimo per un altro episodio sfortunato: l'azione sulla sinistra di Douglas Costa ha trovato la deviazione nella propria porta all'angolino di Bradaric. Nel recupero, invece, il palo ha detto di no a Cristiano Ronaldo nella prima conclusione della sua partita.



Nella ripresa Allegri ha cambiato pelle alla sua squadra togliendo Douglas Costa per inserire Cuadrado e passare al 4-4-2 cercando di limitare la pericolosità del Cagliari sulla fascia sinistra. Un intento riuscito a metà, che non tolto ai sardi il gusto di palleggiare in mezzo al campo cercando di giocarsela sulla tecnica piuttosto che sulla quantità. Una scelta quella di Maran che ha tenuto gli ospiti in partita fino all'ultimo, subendo un paio di ripartenze nel finale ben arginate da Cragno e Pisacane su Bentancur e Ronaldo, ma con la grande occasione del pareggio capitata a Pavoletti a quattro minuti dal termine. Un'azione divenuta confusa e in cui né il bomber né Joao Pedro hanno saputo trovare la zampata vincente esponendosi al contropiede letale della Juventus che da grande squadra non ha perdonato: la corsa di Ronaldo con l'assist vincente per Cuadrado ha fatto calare il sipario su un match comunque divertente.

LE PAGELLE Dybala 6,5 - Sblocca il match dopo 42 secondi scivolando. Una conclusione casuale che lo premia per la giocata precedente: con un dribbling manda al bar entrambi i centrali sardi.



Bentancur 6,5 - Ispirato in mezzo al campo, soprattutto in interdizione. Gioca in anticipo e spesso dà il via alle ripartenze veloci. Sbaglia troppo in fase di rifinitura.



Joao Pedro 6,5 - Si inventa il gol del pareggio con una bella giocata in area ai danni di Cancelo. Spesso pericoloso quando transita dalle parti della difesa bianconera.



Costa 5,5 - Gioca con tempi diversi rispetto ai compagni e non sfrutta tecnica e velocità che non gli mancano. Si vede solo con un assist per Ronaldo (che prende il palo), per il resto in costante difficoltà nella fase difensiva.



Pavoletti 6 - Lotta per sé e per i compagni. Non trova il gol per questione di centimetri e per una grande parata di Szczesny. Brutto cliente per i centrali della Juve.



Ronaldo 6 - L'assist vincente per Cuadrado e un palo che ancora trema. Anche in una serata in cui è meno fenomeno del solito, sa come fare la differenza.

LE STATISTICHE - Questa è la miglior partenza nella storia della Juventus in un campionato di Serie A a girone unico dopo 11 partite: 10 vittorie e un pareggio (31 punti).

- La Juventus ha eguagliato il record di punti dopo 11 gare di Serie A nell'era dei tre punti a vittoria: tuttavia la Roma nel 2013/14 e il Napoli 2017/18 non hanno vinto lo scudetto a fine stagione.

- Quello di Paulo Dybala (42'') è il gol più veloce della Juventus in Serie A da quello di Arturo Vidal (18'') contro l’Inter nel 2012, sempre il 3 novembre.

- Il Cagliari ha interrotto una striscia di 401 minuti senza gol contro la Juventus in Serie A - prima di questa l'ultima rete era arrivata nel maggio 2015.

- Il gol di Dybala (42’’) è il più veloce subito dal Cagliari in Serie A da quello di Zahavi del Palermo nel settembre 2011, arrivato dopo 16''.

- Sono passati solo 125 secondi tra la rete di João Pedro e l'autogol di Filip Bradaric.

- La Juventus ha subito gol per tre partite consecutive di campionato per la prima volta in questa stagione.

- Tutti i 14 gol finora subiti dal Cagliari in campionato sono arrivati da dentro l'area di rigore.

- Dybala ha segnato quattro gol nelle quattro partite interne di Serie A contro il Cagliari.

- João Pedro non segnava in trasferta in Serie A dal dicembre 2017, al Dall'Ara contro il Bologna.

IL TABELLINO JUVENTUS-CAGLIARI 3-1

Juventus (4-3-2-1): Szczesny 6,5; Cancelo 6, Bonucci 6, Benatia 6, De Sciglio 6; Bentancur 6,5, Pjanic 6 (25' st Alex Sandro 6), Matuidi 6 (37' st Barzagli sv); Costa 5,5 (1' st Cuadrado 6,5), Dybala 6,5; Ronaldo 6. A disp.: Perin, Pinsoglio, Rugani, Spinazzola, Khedira, Kean. All.: Allegri 6,5.

Cagliari (4-3-1-2): Cragno 6; Srna 6,5, Pisacane 5,5, Ceppitelli 6, Padoin 6 (35' st Sau sv); Ionita 6 (22' st Faragò 6), Bradaric 5,5 (11' st Cigarini 6), Barella 6; Castro 6; Joao Pedro 6,5, Pavoletti 6,5. A disp. :Rafael, Aresti, Pajac, Romagna, Andreolli, Dessena, Cerri. All.: Maran 6,5.

Arbitro: Mariani

Marcatori: 1' Dybala (J), 36' Joao Pedro (C), 38' aut. Bradaric (C), 42' st Cuadrado (J)

Ammoniti: Matuidi (J); Bradaric, Pisacane (C)

Espulsi: nessuno

