Serie A: Inter-Cagliari 2-0, gol di Lautaro Martinez e Politano

29/09/2018 di LUCIANO CREMONA

Nel segno del Toro. Il protagonista più atteso non ha bucato l'esordio dal primo minuto da titolare davanti al suo pubblico. E, come spesso succede a San Siro, i tifosi dell'Inter se ne sono subito innamorati. È Lautaro Martinez il match winner della sfida con il Cagliari. Un gol di testa al 12' del primo tempo ha aperto una partita chiusa dalla perla al 90' di Politano: altri tre punti ai nerazzurri, al terzo successo consecutivo in campionato, il quarto contando la sfida col Tottenham. Spalletti rosicchia tre punti al Napoli, sale a quota 13 superando la Lazio e di fatto si piazza in zona Champions, momentaneamente al terzo posto col Sassuolo.



Tre punti sporchi, dopo una prova non esaltante ma che regala due statistiche importanti: vanno in gol altri due marcatori differenti (10 gol stagionali, 9 giocatori diversi in gol) e soprattutto per la terza volta Handanovic non concede gol. Spalletti può considerare raggiunti due obiettivi importanti in questo sabato d'autunno: portare a casa i tre punti e far riposare parecchi titolari. Rispetto alla sfida con la Fiorentina il tecnico ha lasciato fuori Skriniar, Asamoah, Icardi oltre a Perisic e Brozovic, entrati nella ripresa. Per la regia, palla a Borja Valero, in coppia con Gagliardini.



Le occasioni non piovono copiose nel primo tempo, ma Lautaro Martinez fin dai primi minuti ha dato dimostrazione dell'attaccante che è e delle soluzioni che può dare a questa squadra: movimento, cattiveria, capacità di attaccare lo spazio. Il gol è una perla: alto 174 centimetri ha svettato, con grande tempismo, tra i due giganti Andreolli e Klavan, entrambi alti 13 centimetri più di lui. A servirlo Dalbert, autore di un bell'assist e di una prova migliore rispetto ai suoi standard nerazzurri.



Nell'estate nerazzurra Martinez era stato impiegato come raccordo centrocampo-punta. Ora, schierato come centravanti puro, ha dimostrato mobilità, capacità di dialogo con i mediani e visione di gioco non banali: un paio di aperture (una in rovesciata, l'altra spalle alla porta) hanno fatto spellare le mani al pubblico di San Siro. Primo gol in nerazzurro al primo tiro nello specchio della porta.



L'Inter non ha brillato e ha tenuto in vita un Cagliari che non ha mai punto in avanti. Eppure fino al 90' la partita non è stata in cassaforte. Anzi, al 72' il brivido per San Siro, con il gol di Dessena sugli sviluppi di un corner. Il fallo di mano del centrocampista era netto, bravo il Var ad intervenire e ad avvisare Massa, rapido nel chack video e nell'annullare il gol. I cambi nel finale hanno dato freschezza all'Inter che ha però trovato il 2-0 solo al 90', con la perla di sinistro di Politano sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Prima solo occasioni per i nerazzurri, con Cragno bravo a mantenere in partita i suoi parando alla grande su Candreva e sullo stesso Politano.