Serie A, cori contro Matuidi: Curva Sud del Verona chiusa un turno

3 gennaio 2018

Una giornata di squalifica (sospesa con condizionale per un anno) alla curva Sud del Verona . Lo ha deciso il giudice sportivo a seguito "di cori espressione di discriminazione razziale, durati circa dieci secondi, nei confronti del calciatore della Juventus Matuidi ", nell'ultima partita di campionato disputata al Bentegodi. La società scaligera è stata anche sanzionata con una multa di 20mila euro.

Nella relazione dei collaboratori della Procura federale viene riferito, si legge nel comunicato, "che i sostenitori della società Hellas Verona, assiepati nel settore Curva Sud, nel numero di circa 3800 (rispetto ai 6400 occupanti), si rendevano responsabili, al 5' minuto del primo tempo, di cori espressione di discriminazione razziale, durati circa dieci secondi, nei confronti del calciatore della Juventus Matuidi". Il giudice ha deliberato di sanzionare il club "con l'obbligo di disputare una gara con il settore denominato Curva Sud privo di spettatori, disponendo che l'esecuzione di tale sanzione sia sospesa per un periodo di un anno con l'avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella comminata per la nuova violazione".



Tre invece i giocatori squalificati, tutti per un turno: si tratta di Miangue (Cagliari), Masina (Bologna) e Mora (Spal).