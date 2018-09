Milan, la dirigenza al completo a colloquio con la squadra

28/09/2018

Un'altra delusione, un'altra occasione sprecata, il Milan torna da Empoli dopo aver raccolto il terzo pareggio consecutivo e in casa rossonera è il momento di un faccia a faccia. Di certo non si può ancora parlare di crisi, ma la squadra di Gattuso ha già perso diversi punti importanti in ottica classifica e la dirigenza, accorsa in massa al Castellani per la gara contro i toscani, vuole provare a dare una scossa all'ambiente. Presente a Milanello, oltre a Maldini e Leonardo, anche tutto lo stato maggiore del Diavolo: Scaroni, Gordon Singer e tutto il CdA del fondo Elliott.