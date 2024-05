Riva strepitoso sui 1500 di Dècines con 3’33″71

Grande prestazione anche di Tecuceanu che vince gli 800 metri

Federico Riva realizza una grande impresa sui 1500 metri del meeting francese di Décines alle porte di Lione, prova Challenger del Continental Tour, con il crono di 3’33″71 che migliora ulteriormente l’ottimo 3’34″35 di pochi giorni fa, e lo piazza al terzo posto di sempre in Italia, sfiorando tra l’altro il minimo diretto per le Olimpiadi di 3’33″50, oltre al fatto di aver battuto ancora una volta il francese primatista d’Europa dei 5 km e dei 10 km Jimmy Gressier, staccandolo con uno straordinario spunto nei 200 metri finali.

Grande pomeriggio per il mezzofondo maschile italiano in Francia anche per Catalin Tecuceanu, a sua volta vincitore negli 800 metri del suo debutto stagionale outdoor nella specialità, con l’ottimo crono di 1’44″85 distante solo 6 centesimi dal suo personale di 1’44″79 siglato ai mondiali di Budapest nella scorsa estate ed anche lui vicinissimo, soli quindici centesimi, al pass diretto per Parigi pur se grazie al ranking può già ritenersi virtualmente qualificato.